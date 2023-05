Desde Francia: el PSG va a por todas con Mourinho. Gol de Wijnaldum y Dybala para el Bayer

El futuro de Tammy ciertamente tampoco está en una armadura. IbrahimY Quien mientras tanto sueña con otra Copa de Europa: «Será sueño. Ver la alegría de toda la ciudad fue increíble. Mourinho Él espera que trabaje duro para atraer a mis compañeros de equipo y a los fanáticos, y luego juegue lo mejor que pueda. En el Roma me he vuelto más seguridad de mi y yo he aprendido mucho sobre mí mismo». En el desafío de la liga europea con bayer leverkusen Asunto complicado, confían en Alemania: «Será un partido caliente con un ambiente hermoso: Tenemos que seguir haciéndolo bien, estamos en buena forma.«, Simon dijo rolfes, Algunas aspirinas. Renzo también volvió a hablar Olivos Preguntas y respuestas con Mourinho: «mona no estoy con elnaturalmente. Debemos ser capaces de ser más frío, Un ejemplo para la imitación será: Nils Liedholm. Espero que haya un revés dirección». Por último, el caso Juventus: como se desprende de los motivos publicados por la Junta de Garantía de Coni, debe ser objeto de una sanción de 15 puntos descuento.