Descuentos ‘Level Up’ disponibles en PS5 y PS4, muchas ofertas en DLC y expansiones – Nerd4.life

Sony lanzó uno nuevo promoción a Tienda Playstationcomunicar elevar a mismo nivel. Esta es una oferta dedicada a contenido adicional y paquetes de expansión para varios juegos de primer nivel, con descuentos de hasta el 60%. Veamos algunos ejemplos de los productos con descuento más interesantes.

En primer lugar, sepa que puede ver Lista completa de descuentos de PS Store en esta dirección. Si desea algunas sugerencias, podemos recomendarle varios contenidos adicionales. asesino de la doctrina Odyssey, ahora al 50% de descuento. Puede encontrar tanto el pase de temporada como complementos individuales, como «The Fate of Atlantis» y «Legacy of the First Blade». Valhalla y Orings también obtienen descuentos en sus complementos.

Para los que me aman juegos sonyPuede encontrar el paquete adicional Marvel’s Spider-Man The City That Never Sleeps, que ofrece tres conjuntos diferentes de misiones que continúan la historia del Spider-Man original. También puedes encontrar el DLC de Bloodborne, muy recomendable si disfrutaste del juego base.

También encontramos varios descuentos para Dragon Ball Xenoverse 2, theHunter: Call of the Wild, SnowRunner, Mortal Kombat 11 y más. Hay un total de 1053 artículos en la promoción, por lo que si eres un jugador al que le gusta ampliar sus videojuegos comprados con contenido adicional, tendremos muchas opciones.

suele decirnos ¿Te gusta el contenido descargable? ¿O preferirías detenerte en el juego principal y luego pasar a otra cosa?