Descubrimiento del primer elefante macho sin colmillos en Kenia – Corriere.it

investigadores de la fao Salvar elefantes* Han descubierto en Kenia lo que se cree que existe El primer caso documentado públicamente de un elefante africano macho que nace sin colmillos. «Este descubrimiento desafía la evidencia genética que sugiere que sólo las hembras nacen sin colmillos». explica la organizacionanunciando la publicación Estudio científico en la revista paquidermo. El espécimen sin colmillos, que ahora tiene 13 años, fue visto por primera vez en 2011, cuando era joven, en el Parque Nacional Samburu, en el norte de Kenia. Aunque los investigadores continúan monitoreando su progreso, Y no creció ninguna apariencia de colmillos. Esta es una característica que suele aparecer a partir de los dos años de edad.

El italiano también formó parte del equipo de investigación que llevó al descubrimiento Giacomo Damando, 32 años, en África desde hace más de 10 años, tras obtener la licenciatura y el doctorado en ecología animal: “Esta observación contradice estudios genéticos recientes, que arrojan luz sobre el mecanismo genético que determina la falta de colmillos en los elefantes africanos, indicando la imposibilidad de que los machos sin colmillos (a diferencia de las hembras, que a menudo nacen sin colmillos y heredan esta característica de sus colmillos). ).” madres)”, dice Al Corriere della Sera. Y añade: En este caso, “el ejemplo es Nació de una madre sin colmillos.Por tanto, es posible que la ausencia de colmillos sea también un rasgo hereditario en los machos… Esto debería hacernos revisar las hipótesis generalmente aceptadas. Se ha demostrado que las hembras de elefante no tienen colmillos Una ventaja en situaciones de alta presión por la caza furtiva de marfilPorque evitan matar. Nuestro hallazgo parece sugerir que, en teoría, esta ventaja potencial también podría extenderse a los hombres, aunque no sabemos por qué es tan raro. Claramente, “es importante preguntarse si permitir la desaparición completa de los elefantes africanos con colmillos constituiría un éxito de conservación para la especie, y personalmente no lo creo”.

El resultado del estudio fue Esfuerzo grupal. El crédito por descubrir el espécimen es para el experto en elefantes de Kenia y director de operaciones de campo en salvar a los elefantes, David Dabalin, que siguió al macho sin colmillos y su familia desde 2011 (poco después de su nacimiento) hasta el presente. œJunto con el grupo de investigación de salvar a los elefantesEntre los que se incluyen investigadores kenianos e internacionales, pudimos documentar la evolución de este animal. En este momento, nuestro enfoque principal es «Trabajar con expertos en genética para comprender los mecanismos potenciales detrás de la ausencia de colmillos en el elefante que hemos descrito».Damando, coordinador de investigación de… salvar a los elefantesEs responsable de gestionar los proyectos científicos a largo plazo de la asociación, como el estudio de los movimientos de los elefantes utilizando collares GPS y la supervisión de investigadores y estudiantes en este campo.

Incluso hoy en día, «no sabemos con certeza si la ausencia de colmillos es una desventaja para las hembras de elefante. Dado que muchas hembras, incluidas algunas 'mamitas' individuales que conocemos en Kenia, no tienen problemas para sobrevivir y reproducirse». colmillos, yo diría que las desventajas para las hembras son mínimas, al contrario, “los colmillos están ahí”. Un arma importante en las batallas entre machos para alcanzar a las hembras durante el estro. También pueden actuar como Un signo de dominancia o buena salud.. «Por lo tanto, es posible que la ausencia de colmillos represente una desventaja importante en la población de elefantes africanos machos, lo que explica la rareza de los individuos sin colmillos (los machos sin colmillos tendrán menos posibilidades de sobrevivir y reproducirse con éxito una vez que se conviertan en adultos)». , recordando cómo los elefantes asiáticos machos nacen regularmente sin colmillos, y estudios bastante recientes sugieren que la presencia o ausencia de colmillos no es un problema en las interacciones entre machos. “Seguiremos a nuestro ejemplar africano sin colmillos a lo largo de su vida y tal vez podamos dar una respuesta más completa a esta pregunta”, concluye, no sin responder a una curiosidad personal: “resido en kenia Vivo en la Reserva Nacional de Samburu, en el norte del país…un lugar «difícil» a veces, pero es… Belleza intensa que no cambiaría por nada del mundo.L» (Aquí ya hablamos anteriormente del fenómeno que se estudió en muestras femeninas, en el artículo “Los elefantes no tienen colmillos, por lo que la caza furtiva modificó su ADN”..

—————————

*salvar a los elefantesLa organización, fundada por el zoólogo británico Ian Douglas Hamilton en 1993, trabaja para asegurar un futuro para los elefantes africanos en estado salvaje.