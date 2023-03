“Descubrí Måneskin hace años en Roma. Si fuera por Italia, no sería pianista »- Corriere.it

Tiene solo treinta años y ya habla de ella como una de las mejores pianistas.

“Pero yo no Soltero Treinta años, tengo de hecho Treinta años. Solíamos preguntarnos cuándo alguien menor de cuarenta años lograba un éxito notable, pero olvidamos que los treinta son adultos. Y luego soy pianista: uno se desgasta rápido”.

¿Él está cansado?

«Tournées seguro que son estresantes. Hago unas noventa fechas al año sin contar festivales, exposiciones individuales o grabaciones. La semana pasada descubrí que estaba entre los diez músicos más activos y por lo tanto entre los músicos más «viajados». Incluso si estoy tratando de reducir, reducir la velocidad o pasar más tiempo en casa.

Nació en la provincia de Lecce, en el seno de una familia de pianistas. ¿Has escuchado las baladas de Chopin como canciones de cuna?

«Pero también san sa» o el patético Beethoven. Mamá y papá son músicos de pleno derecho: ella estudia teoría y teoría musical, él lee partituras, por lo que a menudo está en el teatro. Mi hermana Ludovica, que por cierto es una violonchelista extraordinaria, y yo crecimos entre ensayos, backstage, grabaciones, actuaciones, vestuario. Así que fue natural para mí, a la edad de cinco años, comenzar a jugar”.

Actuaciones con prestigiosas orquestas como la Wiener Orchestra y Chicago Symphony Orchestras, como La Scala o la Vienna Konzerthaus, y prestigiosas publicaciones como Variaciones Goldberg Carrera: Bach firmó a los 24 Beatriz Rana Tan brillante como su sonrisa y franqueza. En esta conversación, Mozart, Negramaro, Chopin y Mansquin se turnarán para demostrar que la música siempre es música si está «viva», ya sea que haya sido compuesta hace siglos o la semana pasada.

En los clásicos, ¿no hay demasiados ochenta y setenta años que dan sombra a los treinta?

– Pero también eran jóvenes. Por supuesto, cuando me enfrento a una carrera que me desgasta, entre aeropuertos, ensayos, hoteles y cenas salteadas, a veces me pregunto cómo manejar una más grande. Y luego, hay que decirlo, algunos tipos tienen la gracia casi mágica que te permite olvidar tu edad.

Si te dijera Sokolov?

• Pienso en la abstracción. No siempre estoy de acuerdo con lo que hace, pero uno no puede dejar de admirar este talento.

¿Cuál es el talento de un pianista?

«Es conocer perfectamente la música y luego repetir cada vez lo mismo con una partitura diferente. A veces tengo la sensación de que estoy haciendo una pieza loca, que consiste en ensayos y ensayos de la misma pieza. Pero también sé que la música tiene que entrar en tu cuerpo para salir transformado. El cuerpo se convierte en un accesorio del piano. Pero ojo con hablar de 'entrenamiento', es una palabra que no me gusta.

Uto Ughi siempre enfatiza esto.

«Es cierto, pero siempre trato de no separar el examen físico del estudio intelectual de la música. Estudiar una pieza, tratar de entenderla en sus matices, va de la mano con la práctica diaria. Porque de eso estamos hablando». : estudio disciplinado todos los días.”

¿Cómo eliges una pieza para tocar?

– Esto es lo más difícil. Los promotores, con razón, quieren el espectáculo con dos o tres años de antelación, pero dentro de unos años ya no seré la misma Beatrice. Tal vez quiero cosas diferentes, he cambiado de opinión en muchos temas y entonces tal vez me siento con otra pieza o con otro compositor que esté más afinado. La música no es una ejecución fría, sino que debe reflejar quién eres en ese momento, de lo contrario todo es un regusto falso”.

Di la verdad: ¿A veces fue difícil ser mujer en tu campo?

ano. Pero hay que decir una cosa: desafortunadamente para nosotros los artistas, la muy antigua evaluación de «lo bello y lo bueno» permanece sin cambios. Es decir, además de juzgar la ejecución de la pieza, siempre aparece un juicio estético que agrava la angustia. No sabes con qué frecuencia, mientras estás en un escenario prestigioso, te sientes inadecuado, no para la preparación sino para los vestidos, el maquillaje y el cabello. Esta tensión adicional no existe para el pianista masculino”.

«Bella e Brava» no se podrá escuchar en 2023.

“Pero de hecho. Ejemplo: hace un tiempo Yoga Wang hizo una locura en el Carnegie Hall, es decir, interpretó las Cinco composiciones para piano y orquesta de Rachmaninoff. Bueno, ¿sabes qué es lo más comentado por la crítica y en las redes sociales? Cambiando su ropa.

Cierto, en algunos hay interés en estar satisfechos con la estética, pero eso no puede opacar la ejecución, ¿o sí?

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿a????????????????????????????? Ese es todo el punto. Además, no todo el mundo sabe que la actuación en directo es un proceso continuo y agotador de autovaciamiento. En concierto, sobre todo si de concierto hablamos, lo das todo. Y estás solo frente a un público que elige aplaudir o abuchear. Y me gustaría agregar una cosa: si hubiera sido en Italia, nunca me habría convertido en pianista. Porque en nuestro país hay una fuerte tendencia a criticar a un ciudadano, y sinceramente no entiendo por qué. Viaja mucho por todo el mundo y no me he encontrado con esta situación en muchos otros países. Es una pena, porque en Italia tenemos músicos extraordinarios».

Y no es solo música clásica: ¿has visto Sanremo?

No, yo estaba en Chicago.

Pero él conoce el tipo de Måneskin.

«Por supuesto. Escucha esto. Hace seis o siete años dejé una sucursal de la Accademia Santa Cecilia en Via del Corso en Roma. En la introducción, noté que esta banda tocaba en la calle. Dejé de escucharlos y pensé: Mira qué buenos son. Años después, los vi. «En Sanremo, eran de cuero de Måneskin».

Se dice de ella que le tiene mucho cariño a Bengramaros, a Salento como a ella misma.

«Sí. Me encanta Negramaro y hace unos días conocí a Andrea Mariano, el teclista. Le dije: Mira, ya he comprado las entradas para el concierto de Caracalla».

¿Y si digo Ludovico Einaudi?

Pienso en hielo.

Beatriz…

“Pero no, me refiero al hielo del Océano Ártico donde jugó hace algún tiempo”.

¿Eso es todo?

Mira, te voy a hacer una confesión: sí, pero creo que, como muchos de mis otros compañeros de clase, no escucho mucha música. Es la verdad: cuando te pasas la vida tocando en vivo, haciendo discos, haciendo ejercicio o estudiando para tocar, fuera del trabajo ya no puedes ni encender la tele, tienes que “limpiarte los oídos”. Hoy hay mucha producción, mucha demanda, mucha elección con las plataformas de música, muchos artistas, mucho de todo”.

Al final lo que mueve toda una carrera, el amor por la música, eso pasa a un segundo plano, ¿no?

«Hago todo lo posible para mantenerlo».

¿Pero no hay muchos conciertos?

"Claro. Nos movemos rápido. Antes tomaba semanas navegar a América, hoy puedes llegar en ocho horas. Vamos de un destino a otro y consumimos todo en la noche, pero la música es otra cosa. reflexión, estudio, atención, incluso mal, por qué no. Y hay otra paradoja: la calidad técnica del concierto de hoy y sobre todo la grabación debe ser perfecta, de lo contrario no pasará las pruebas del mercado. Hay una tecnología muy precisa. eso nos permite obtener un sonido que era inimaginable en el siglo pasado. Entonces, ¿qué pasa? «Si no golpeas en quince segundos, porque eso es tiempo de carrete en las redes sociales, entonces aquí vienen las críticas y las campañas vergonzosas. Qué búsqueda tan loca». a la perfección para una sentencia que hoy se formula en unos instantes».

¿Es suficiente un tuit para arruinar una carrera?

‘Sí, o compartir en Instagram. O una foto equivocada se vuelve viral”.

¿Recuerdas tu primera actuación en el Carnegie Hall de Nueva York?

«Estuve sin dormir la noche anterior».

¿Se emociona fácilmente?

nunca. Pero en Carnegie, se me escapó una lágrima. ¿Podemos hablar de Scala en Milán? Hay momentos brillantes en mi carrera que recuerdo con alegría. Como cuando, a los dieciocho años, gané el Concurso Internacional de Piano de Montreal. Mi profesor del conservatorio, Benedetto Lupo, me convenció para que participara y mi madre y yo salimos, como ustedes piensan, con los libros de texto en la mochila: nunca ganaría, al menos repasaría las lecciones para mi diploma de secundaria. Cuando anunciaron mi nombre como ganador, mi mamá soltó la cámara de la emoción para que no quedara rastro de ese glorioso momento. Así que corrimos a comprar un vestido de noche en la tienda de al lado, sin mencionar traerme uno.

El pasado enero, me uní al director Lahav Shani en la apertura de la nueva temporada de la Filarmonica della Scala.

“Hice su debut con la Filarmónica en 2015 y cada vez ha sido una emoción. Verás, a lo largo de los años he conocido a personas increíbles de las que siempre trato de aprender. Nunca olvidaré cuando el Maestro Pappano me dijo en mi primera grabación para Warner: «Beatrice, no debes hablarle al micrófono, debes seducirlo». Cambié por completo mi estilo, entendí que la música es un juego de relaciones con los instrumentos».

¿Qué tan peligroso es el narcisismo para un pianista?

“Altásimo. Los aplausos atraen, popular también. El caso es que no te das cuenta. Cuando entramos en confinamiento sentí que me estaba volviendo loca: mi vida siempre había estado en otra parte, y luego me encontré en casa. Pero ayudó: estudié, busqué nuevas formas de partido».

Siempre se decía a sí misma: nunca ames a un pianista.

«En su lugar».

En cambio, estaba con su compañero de equipo Massimo Spada. Cómo conociste

«Me hizo la partitura».