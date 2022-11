Descubren asteroide mataplanetas: quedó oculto a la primera luz del sol «Está en dirección a la Tierra, si choca con él será una extinción masiva»

Se ha descubierto un peligroso asteroide, el más grande de los últimos tiempos que se desplaza en una órbita que lo hace muy cercano a la Tierra, y los científicos lo siguen manteniendo en observación en estos momentos, y ANSA confirma que la situación está bajo control , pero es un fenómeno muy raro.

Estaba escondido bajo el resplandor del sol con dos de sus cómplices, según ANSA. Hablemos del mayor «asesino» de planetas de los últimos años:asteroide 2022 ap7, Se considera peligroso debido a su gran diámetro. Esta vez, de hecho, alcanza los 1,5 kilómetros de diámetro. Lo que ha preocupado a los científicos es el hecho de que está viajando en órbita no muy lejos de la Tierra. Estamos hablando más precisamente de 7,5 millones de km de la Tierra, aunque no hay indicios en el momento de una próxima colisión con nuestro planeta.

De hecho, este descubrimiento ya ha sido publicado y, por lo tanto, ha sido investigado a conciencia por los científicos durante algún tiempo. El diario astronómico La noticia, que también combinó todas las observaciones realizadas en la aurora por el Observatorio Interamericano en Cerro Tololo en Chile, fue anunciada por NOIRLab en los EE. UU. Veamos específicamente lo que informó la revista.

Uno de los asteroides más grandes se dirige hacia la Tierra: los científicos están tranquilos y no hay que preocuparse por posibles colisiones

“El asteroide 2022 AP7 es uno de los asteroides más grandes y potencialmente peligrosos descubiertos en los últimos ocho años: fue visto por primera vez el pasado 13 de enero gracias al telescopio de cuatro metros de altura Víctor M. Blanco en Chile”. telescopio virtual. Se considera un peligro potencial porque tiene más de 140 metros de diámetro y está cerca del suelo. Menos de 7,5 millones de km.

Sin embargo, el potencial de peligro para nosotros, los ciudadanos de a pie, no debe significar que haya una verdadera alarma: en la actualidad no hay No hay datos que nos hagan pensar en una próxima colisión con nuestro planetaDe hecho, los científicos están tranquilos. Más específicamente, también fue eliminado de la lista de objetos de alto impacto para ser monitoreados, ya sea por el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra (ESA) de la Agencia Espacial Europea (ESA) o por el sistema centinela del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL). Esto será suficiente para ponernos a dormir en paz. Si se acerca a la Tierra en decenas y decenas de años, será tarea de los científicos monitorear la dirección y actuar en casos extremos.