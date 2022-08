DEPAY, si quieres que la JUVE no tire de la cuerda, ¡no es Van Basten!

Memphis Depay y Juventus, tira y afloja está empezando a acumularse un poco. El Barcelona y el propio holandés están iniciando un tira y afloja y si la Juventus parece inclinada a regalar algo a los blaugrana, lo seguro es que con el jugador no superarán ciertos estándares.





Depay es sin duda un buen atacante de valor tanto como primer atacante como socio atacante, pero esto no le permite sobrepasar un cierto límite en las solicitudes. La cifra de 5-6 millones más bonificaciones parece bastante suficiente para el jugador, que en los últimos años ha mostrado cosas buenas, pero no excepcionales. Solo por mencionar a un jugador holandés del pasado, Depay es un buen jugador, ¡pero no es Van Basten! Entonces, la lógica del compromiso debe ser proporcional al valor del jugador, si Depay quiere venir a Turín, solo comparte la feria, tal vez gane un poco más de recompensas asociadas con el desempeño individual y del equipo.





En los últimos años han pasado por Turín un número muy elevado de mercenarios muy caros, desde Ramsay a Rabiot, pasando por el propio Arthur, jugadores muy bien pagados por no decir muy altos con una rentabilidad máxima cercana a los 6.





Para Depay, la regla es que debe ser bueno para todos en el fútbol, ​​pero también en el mundo laboral, debe ganar rangos en el campo, con el rendimiento y no en la mesa.





El exdelantero del Lyon sería un excelente fichaje para la Juventus, pero bajo ciertas circunstancias, parámetros y motivaciones muy altas, para Kostik, por nombrar algunos jugadores que vinieron a Turín solo para maquillar números y cobrar, la Juventus no necesitaba eso.





