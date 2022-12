Dentro de una jaula de niebla y smog, mala calidad del aire en los próximos días »ILMETEO.it

Clima: Dentro de una jaula de niebla y smog, la calidad del aire es mala para los próximos días

Clima: niebla densa y contaminación a gran altura, peligros graves para la salud. Esto es lo que tardaráNuestro país domina Un enorme campo de alta presión Que se ha centrado desde hace unos días en Italia asegurando un clima mayormente estable en todas partes. Pero la otra cara de la moneda de la fuerte presencia anti-huracán esta temporada está representada por nieblas (y no solo). por ahí Valle del PoJunto a Valles de los Alpes y Apeninosson las zonas más expuestas a una visibilidad reducida, que en ocasiones es continua durante el día, causando grandes molestias, especialmente al tráfico rodado, que se ha vuelto algo peligroso sobre todo a causa de los llamados «bancos» borrosos.

A esto hay que añadir otro factor no menos importante y que desde luego no debe subestimarse: contaminación. La niebla que se cierne sobre las regiones de la llanura norte durante varios días no hace más que Elevar a mismo nivel Niebla tóxica, especialmente en grandes áreas urbanas, donde la niebla actúa como una especie de capota invisible. De hecho, las partículas finas quedan atrapadas en las capas inferiores de la atmósfera y también por la ausencia de viento, aumento de contaminantes Exponencialmente.

Solo la llegada de la lluvia puede aflojar esta especie de jaula infernal y contribuir a que la situación sea menos problemática. De hecho, la precipitación ayuda a «limpiar» la atmósfera.Pero todavía tenemos que esperar mucho tiempo para la llegada de un frente turbulento. De hecho, este enorme tornado probablemente podrá hacernos compañía. Al menos hasta el Año Nuevo.

Mientras tanto, le recomendamos que consulte nuestra página dedicada a calidad del aire.