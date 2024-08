Dentro de la boda italiana de Ed Westwick y Amy Jackson. Responsable del sitio: “Cilento los derrotó. Son una preciosa pareja que transmite sencillez. La bondad es su rasgo”.

Tras una boda de tres días, los recién casados ​​y sus 200 invitados tuvieron el sabor de unas pequeñas vacaciones de lujo en uno de los lugares más evocadores y menos conocidos de Campania. y Westwick, actor l chica chismosay su colega Amy JacksonY así celebraron su boda italiana, gracias a la colaboración con el administrador del sitio. Giada Filippetti della Rocca a Villas de élite Y planificador de bodas Costanza Giacconi a Ramo blanco para bodas.

Él tiene 37 años, ella 32, y la pareja con el pequeño Andreas (el niño nacido en 2019 de la anterior relación de Emmy con George Panayiotou) llegó el viernes a Campania procedente del lago de Como, donde pasó unos días regresando de otro viaje, en el sur. África, lista para recibir invitados y abrir el largo fin de semana de celebración.

“Cuando hay uno Boda de destino“Todos los invitados viajan al extranjero y los recién casados ​​tienen la intención de regalarles unas mini vacaciones, brindándoles una experiencia de viaje y descubrimiento de 360 ​​grados”, explica cuando la hablamos por teléfono. administrador del sitio Giada Filippetti Della Rocca, con su empresa de gestión de destinos Villas de élite Guió a la pareja en la selección de ubicaciones, organización del servicio de viaje para los huéspedes, alojamiento, comodidades requeridas y también gran parte de las opciones gastronómicas.

Tiene 31 años, nacido en Bolonia en una familia de artistas y criado en un ambiente creativo y estimulante, en 2023 Filippetti della Rocca también figura en la lista que hizo. Forbes Con las 100 mujeres más influyentes en el emprendimiento turístico de lujo.

¿Cómo conectó con la pareja Westwick-Jackson?

“Conocí a la pareja a través de PR Gremio de flora coralinaEs un amigo cercano de Amy. Él le confió que quería casarse en Italia, pero todavía estaba buscando inspiración y tenía que decidir exactamente dónde. Gilda, que me conoce y sabe que soy una conocedora de la costa de Amalfi y Capri, dos lugares para celebrar bodas muy apreciados, quería presentarnos.»

¿Qué tienen de bueno Ed y Amy?

“Honestidad y sencillez. Traté con ellos durante unos seis meses y en un momento casi olvidé que eran celebridades. Siempre dicen gracias, no esperan nada y tienen un gran respeto por quienes trabajan, lo cual me sorprendió positivamente. Trabajamos con mucha gente, pero me impresionó especialmente su amabilidad y forma sencilla de tratar con todos; Este es su número. No es casualidad que me hayan dicho que viven en el campo, no en la ciudad, y que aman las cosas sencillas: la huerta, los animales, la naturaleza…”