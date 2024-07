Demostración de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess disponible para PC, PS5 y Xbox Series

Como se anunció durante la transmisión de Capcom Next de anoche, La versión demo de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ya está disponible En PC, PS5 y Xbox Series Esta demostración descargable gratuita te permite obtener una vista previa del juego antes de su lanzamiento el 19 de julio.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess es una nueva propiedad intelectual de Capcom, que es un juego de acción con elementos de estrategia ambientado en un Japón feudal ficticio. Se basa en gran medida en la mitología japonesa..

En el fondo El monte Kafuku sugiereEn el juego nos encontraremos frente a Furias: criaturas de la oscuridad que emergen por la noche de las puertas Torii para corromper la Tierra, y a las que tendremos que desterrar de una vez por todas.