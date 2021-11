¿Delia Duran se venga de Alex Bailey? / Foto con Simone Bonacoursi: «Solo amigos»

Alex Bailey los Gran Hermano VIP 2021 Descubre fotos de su esposa, Delia Doran, en compañía de otro hombre. Esta es la modelo Simone Bonaccorsi, novia de su marido aparentemente bastante tranquilo. «No, es Simo. Lo conozco, está con un amigo mío, se quieren. Simo lo llevé a una campaña en julio» – dice el actor, pero Sami interrumpe desde el estudio para advertirle de algo nuevo. «Sé que Simone ha roto con Chiara». A pesar de esta noticia, Billy no tiene ninguna duda: «Conozco bien a Simo y Delia, y no me dejo llevar por esto. Sé muy bien que había mucha amistad antes y ahora». No somos una pareja abierta, pero nos conocimos y dijimos que vivamos quienes somos. En cuanto a esta imagen, no puedo decirte, conociendo a los dos, ese tipo de imagen y la relación es esa. Mientras no vea nada más, estoy callada, es una mirada entre bastidores a un desfile de modas con 20 modelos, fotógrafos y otras cosas «.

Stefano Bonacoursi, el modelo capturado por Delia Duran / «Ataques íntimos»

El actor entiende que ciertas cosas no son fáciles de entender para el público, pero ofrece una aclaración: «No puedo defender mi amistad aquí con Sole y luego ver esto, entre otras cosas con Simone que conocimos, no puedo». verlo de otra manera «. (Actualización de Emanuel Ambrosio)

¿Delia Duran engaña a Alex Bailey? Encuentro con el otro: «situaciones íntimas»

Alfonso Signorini lo esperaba Delia Duran sería ‘venganza’ Alex Bailey Después de un apasionado beso con Solly Sorge, y de hecho, no faltan las pruebas. Signorini, en la apertura del nuevo episodio de Big Brother Vip, muestra una instantánea que se publicará en Chi semanal mostrando a Delia en compañía de un hombre misterioso y «en situaciones íntimas», confirma el líder de la banda. Aún no se sabe quién es el hombre encantador a su lado, pero pronto Alex también será informado de los fotógrafos de su esposa, fotógrafos de la empresa de confitería en Turín. ¿Cómo pensaría el actor? (Actualizado por Anna Montesano)

Alex Bailey y el beso de la embarazada solitaria / «¿Delia? No sé cómo reaccionó»

¿Delia Duran se venga de Alex Bailey?

Delia Duran Ella está enojada. Solo 24 horas después de entrar a Casa del hermano mayor vipEnfrentamiento con su esposo Alex Bailey Y la última aclaración, el actor hizo otro movimiento en falso, Besando apasionadamente a Sully Sorge A través de Turandot. Un movimiento que desplazó a la mujer que, al parecer, estaría dispuesta a confrontarlo con uno. La anticipación proviene de Alfonso Signorini quien, durante el enlace en vivo de Big Brother Vip en Canale 5, estropea un comportamiento imprudente en el nuevo episodio, anunciando la venganza de Duran contra Alex. Pero, ¿qué está en la mente de la hermosa supermodelo venezolana esta vez? ¿Está lista para volver a casa?

Delia Duran «¿Un beso entre Alex y Sully? Sin palabras» / Ginda Gurria dice «Está en crisis»

Delia Duran, ¿lista para vengarse de Alex Bailey después de un beso a Soleil?

Por ahora, parece poco probable que regrese a casa, ya que solo la había visto hace unos días por tercera vez en ese momento. hermano mayor vip. Sin embargo, Delia puede estar dispuesta a poner celoso a su esposo de una manera original. ¿La modelo decidió ofrecerle un beso con otro hombre también? Ciertamente una hipótesis arriesgada pero que no debe descartarse por completo. Signorini, por otro lado, estaba ansioso por enfatizar la palabra «venganza», anticipando un escenario bastante seguro. Solo tenemos que esperar a que comience el nuevo episodio y ver cómo reacciona Alex Belli esta vez.

