Del Ministro Chilaci la hoja de ruta sobre el Covid: «Si hay nuevas variables, estamos listos para intervenir»

Conferencia de prensa posterior al MDL con georgia meloni y ministros nordeo (justicia), shilachi (Salud) mi llorando él mismo (Interior), la hoja de ruta de las primeras intervenciones gubernamentales en el ámbito de la justicia, la salud y la seguridad. Luego, el Primer Ministro y Jefe del Departamento de Salud explicó las primeras iniciativas que organizarán la prevención y el control de la pandemia de Covid. con el Ministro Shilachi Quien mismo explicó los puntos y fases del camino, que se inicia en señal de cooperación proactiva y sinérgica.

Ministra Chilaci aclara hoja de ruta del gobierno para combatir la epidemia

Empezando por la decisión -centrada por la propia Giorgia Meloni- de llevar el fin de la vacunación obligatoria a los médicos hasta el 1 de noviembre «para que 4.000 personas puedan volver a trabajar en la sanidad». No solo. Se ha confirmado la adherencia a la máscara en los hospitales y la RSA. Porque «hay que prestar atención a la gente». Dado el hecho de que: Si hay nuevas variables -explicó Chilachi- Estamos listos para intervenir en cualquier momento.«.

De Schillaci en honor al sacrificio de médicos y enfermeras

Intervenciones con la ayuda de una gran presencia de médicos y personal sanitario en los hospitales. El personal a quien el titular del departamento de salud expresó de inmediato su más profundo agradecimiento por su abnegación y sacrificio, especialmente en las primeras etapas de la pandemia. «Aprovecho esta oportunidad – dijo el ministro en conferencia de prensa – para enfatizar la importancia de las vacunas en la lucha contra la pandemia de Covid. Expreso mi más sincero agradecimiento a los médicos y a todos los trabajadores de la salud que hicieron todo lo posible y también pagaron grandes pérdidas». a las víctimas”. Pero veamos las iniciativas ilustradas, punto por punto.

La importancia de las vacunas y el llamado a médicos y profesionales de la salud

En la introducción a la lucha contra el Covid, comenzamos refiriéndonos al tema de la vacunación. El ministro de Salud, Orazio Schillaci, en rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete, presentó como fecha de expiración de la obligación de vacunación contra la Covid-19 para los profesionales de la salud para mañana, 1 de noviembre. Explicó los términos de la decisión, subrayando: “Creemos firmemente que el regreso de estos médicos y trabajadores de la salud al trabajo de estos médicos y trabajadores de la salud en nuestras instalaciones sirve sobre todo para enfrentar el desabastecimiento que se registra en la región”.

“La escasez de personal médico y de salud en los hospitales es el resultado de programas equivocados durante los últimos diez años”

Y eso no es todo. Además del cuadro epidemiológico, el motivo de la medida lanzada hoy en el MDL también es otro motivo, dijo durante la conferencia de prensa con el primer ministro Giorgia Meloni: “Se suma el grave problema de escasez de personal médico y de salud en nuestros hospitales. La escasez se debe a una programación claramente defectuosa en los últimos 10 años. Con uso frecuente por médicos de fuera de la Unión Europea. O a los llamados médicos distinguidos, quienes reciben remuneraciones equivalentes de 2 a 5 veces las que perciben los médicos que laboran en el Servicio Nacional de Salud”.

Ministro Chilaci: “El cuadro epidemiológico ha cambiado”

No solo. El ministro Chilaci, quien se centró en el tema de emergencias médicas y trabajadores de la salud, también explicó que se decidió “aplazar el vencimiento del compromiso de los profesionales de la salud en lo que respecta a la vacunación contra el virus Covid para el 1 de noviembre, en primer lugar por la El marco epidemiológico del Covid-19 ha cambiado hoy en comparación con el momento en que se toma esta decisión con respecto a la vacunación. “En particular, y señaló, a partir de los datos que tenemos hoy, el impacto en los hospitales sigue siendo limitado. Hay estabilización y una disminución en la incidencia de infecciones. El grado de ocupación de ambas camas en las áreas médicas también se mantiene estable. De los lugares de cuidados intensivos.

Covid, Schillaci confirma: «Ya se firmó el decreto para obligar a las máscaras en los hospitales y la RSA»

En temas más técnicos, el ministro Chilaci explicó que había firmado, esta mañana ya a las 8, “una orden que amplía la obligación de uso de mascarillas en los establecimientos de salud, no solo en relación al escenario del Covid-19, sino también el hecho de que se acerca la temporada de influenza, nunca pensamos en no ir en esa dirección Pepino compartido con el Primer Ministro. No hay duda”.

Estamos trabajando en 5 días de aislamiento para los positivos.

“Otro aspecto es el aislamiento de 5 días” de los positivos de Covid. “Estamos trabajando en eso – repitió Schillaci.Hoy tuvimos nuestras primeras reuniones científicas con expertos.Instituto Superior de Salud Y elIrcccs Spallanzani. Lo mismo con Effa.agencia italiana de drogas. Entonces, veamos por un momento la evolución del cuadro epidemiológico. Entonces repito: cada decisión se tomará siempre y solo en interés de los pacientes”, enfatiza el nuevo Ministro de Salud.

El ministro pasa el boletín de diario a diario

Finalmente, sobre el boletin covid De la modalidad diaria a la modalidad semanal, Schillaci dejó claro que: “Ha habido cierta polémica sobre el cambio a una publicación semanal. Pero tener una estimación estadística semanal nos da más certeza que lo que observamos de la evaluación diaria. Los datos se recopilan todos los días y no se desagregan. Siempre están a disposición de las autoridades correspondientes. Además, como había diferencias importantes en el día a día -comentó el ministro-, seremos los primeros en transmitirlo».

Chilachi: «La salud pública no es un problema ideológico ni burocrático…»

Porque, como señala Schillaci en la conclusión sobre las decisiones tomadas y las valoraciones en consideración: “La salud pública no es un problema ideológico y burocrático. Es necesario tener un enfoque científico y tranquilo en interés del paciente solamente. Enfermos que siempre han sido el centro de mi atención, como médico y ahora como ministro”.