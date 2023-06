«Dejo a mi familia, no quiero estar con ellos cuando sufro»

johnny irwin Es un presentador de televisión británico muy popular. Inglaterra Por estar al tanto de muchos programas de televisión. Presentador, que es muy seguido. socialDescubrió que estaba enfermo cáncer Pulmones que lamentablemente han llegado a la cuarta etapa y cada día se debilitan más. johnny Cuenta su lucha contra cáncer en tu perfil Instagram Donde trata de dar esperanza a quienes, lamentablemente, se encuentran en la misma situación que él. En una entrevista reciente, habló sobre su relación con familia.

johnny irwin Intenta aprovechar al máximo todos los momentos que le ofrece la vida: con sus amigos, con sus hijos y con él. familia. Sin embargo, lamentablemente no se encuentra en una situación sencilla, y cada día se encuentra luchando contra el dolor que lo embarga. En una entrevista reciente con ¡Bienvenido!El conductor dijo que a veces necesita estar lejos de sus seres queridos: “Me alejo en varias ocasiones porque no soy bueno ni siquiera para estar conmigo mismo cuando estoy luchando. Soy como un oso con dolor de cabeza y no quiero dolor de cabeza familia Estar cerca de mí y verme en cierto estado.

También, hace algún tiempo, johnny irwin Explicado en el podcast. una charlaCómo la enfermedad afectó su estado de ánimo: “Realmente tengo una personalidad irascible propia y definitivamente yo cáncer No mejoró».

Johnny Irwin y la relación con la familia

johnny irwin casado con jessica holmes Y tiene tres hijos: rex y gemelos Rafael Y Cormac. el niñossolo por su voluntad, no saben nada de el enfermedad Y el anfitrión siempre se repite a sí mismo que quiere disfrutar cada momento y ser feliz y despreocupado.

