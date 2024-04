“Dejé todo por mi hijo y no me arrepiento. Debido a un accidente, me quedé sin nariz”.

Lleva el nombre legendario de una princesa griega. Y también la apariencia. Edelfa Chiara Masiotta, Miss Italia 2005, tuvo muchas vidas. Fue bailarina, licenciada en derecho, reina de belleza, actriz y diseñadora de interiores. La última es la profesión que eligió de por vida. Dos cosas no cambian ni pierden su valor: Ser madre y también Torino.



¿Te ha dado vergüenza tener un nombre doble y algo ruidoso?

“Era el nombre de mi abuela. Sin vergüenza. de lo contrario. Ya sea que mi nombre sea Edelfa o Kiara, me quedo de todos modos”.

Si escribes su nombre en Google, te mostrará: Ocupación: Actriz.

“Fue una parte hermosa de mi vida”.

¿Pero no la emoción?

«En cierto modo sí, pero después de ganar el concurso de Miss Italia. Siempre he tenido afinidad por el arte, pero después de mí estaba la danza. Usé zapatos con pinchos desde el principio. Empecé en el Teatro Nouveau. También le enseñé a bailar. La escuela se llamaba Emozioni in Movimento y ahora está dirigida por uno de mis antiguos alumnos”.



¿Y luego?

“Cuando tenía quince años, tuve un accidente traumático en el tendón de Aquiles. «Todavía me causa problemas hoy».

¿Es por eso que te lanzaste al mundo de Miss Italia?

“Ni siquiera pensé en competir. Fue mi madre quien me registró sin decírmelo. Un día recibí esta llamada… estaba estudiando derecho, y entre otras cosas me faltaban seis exámenes antes de graduarme de mi carrera de tres años. Bailé y estudié, una vida sencilla. Luego hice la prueba y todo salió bien».



Por lo general, las madres en el pasado no presionaban a sus hijas. ¿Cómo está?

“Es una especie de alternativa. Ella es una artista. Enseña música y baila tango argentino. Crecí con ella despertándome y tocando el piano. Siempre ha sido muy poco convencional. Para ella todo lo relacionado con la autoafirmación y la belleza femenina era fundamental. Todas las madres quieren lo mejor para sus hijos, ¿verdad? READ Predicciones de Paulo Fox mañana 16 de septiembre de 2023: Acuario, Capricornio, Aries, Cáncer

“Parece muy tranquilo en comparación con ese período, y nada 'estresante'. ¿Qué recuerdos tienes de tu victoria como reina de belleza?

“Definitivamente fue una gran experiencia. Porque me permitió viajar por el mundo y aprender muchos datos. Y luego estudié. Esto es algo que se me ocurrió personalmente, ya que primero asistí a cursos de actuación en el Teatro Stabili y, entre viajes, iba a tomar lecciones al Miss. Luego comencé a formarme en actuación en Roma y también en Milán. La competencia me dio una gran exposición, pero quería más tiempo para profundizar mis conocimientos, así que tuve que asistir a muchos eventos corporativos. «Quería trabajar duro para convertirme en una buena actriz».

¿Se arrepiente? ¿Sientes que perdiste los trenes?

“No siento que haya perdido nada. Pero no tuve tiempo de ofrecer actuaciones memorables».

¿Por qué dejaste el mundo de la actuación?

“Cuando tenía tres años di a luz a mi primer hijo (Andrea, con el director de televisión Roberto Sensi, Sr. Dr.) Desarrolló diabetes tipo 1 y hoy, gracias a la investigación, la tecnología brinda una gran ayuda en el manejo de la enfermedad. Entonces lo correcto para mí es dejarlo todo y quedarme atrás al 100%. No lo pensé dos veces y estoy muy contenta de haberlo hecho. La diabetes tipo 1 no es hereditaria, sino más bien una enfermedad inmunitaria que debilita la inmunidad y se presenta principalmente en niños. Apoyo la asociación Agd Piemonte para ayudar a los jóvenes con diabetes y cada año organizo una competición de golf para recaudar fondos para ayudar a los niños y sus familias”.

¿Fue esta enfermedad también su punto de inflexión?

“Me encontré escogiendo y eligiendo. Dio un giro a mi vida y también a mi faceta artística. Y me inscribí en el artefacto explosivo”. READ Otro mañana avanza, 21 de julio de 2023: ¡Enas es asesinado!

Hoy fundé Edera, un estudio de diseño transversal en colaboración con el arquitecto y fotógrafo Daniel Ratti. ¿Él es feliz?

«Inmensamente. Cuando me encuentro frente a mi hoja de papel en blanco, se despierta toda mi creatividad. Profesionalmente nos complementamos. En este período, nos hemos centrado en los 60 años de trabajo de Guido Gobino. Con el apoyo de su hijo Pietro, Hemos organizado residencias artísticas en la compañía y los artistas han sido seleccionados por Damir Ivic, Marinella Senatori y Nicola Lagioia. El primer concierto será mañana”.

Está relacionada con el exfutbolista del Torino Alessandro Rosina, con quien tiene dos hijos, Alessio y Aurora. ¿Cómo conociste a?

“Sin que lo supiéramos, teníamos amigos en común. Fue tan natural. Nos encontramos aquí en Turín. Comenzó y continúa. Bien».

¿Toro o Juventus?

“Teóricamente habría sido jugador de la Juventus… pero ahora él juega al golf. Y los niños también”.

En 2019, estuvo involucrada en un violento accidente. ¿Como le fue?

“Era noviembre, una tarde lluviosa. Recientemente había salido del IED y estaba cruzando el paso de peatones de Corso Matteotti. Un coche me atropelló de frente. “Fue muy doloroso y todavía hoy tengo las marcas”.

¿lo que le ocurrió a ella?

“Le debo mucho a dos médicos a los que considero mis ángeles de la guarda: el otorrinolaringólogo Libero Tobino y el cirujano plástico Andrea Margara. Tuve que pasar por cinco operaciones y me encontré sin nariz. Lleno de cicatrices en mi cara que seguían produciendo quistes. Pero no quiero quejarme, estoy aquí y hablo de ello. También quedaría sordo de un oído, nuevamente como resultado del impacto. Pero ahora no tengo ganas de someterme a otra cirugía». READ Charlize Theron, invitados e historias

Sinceramente, para una mujer hermosa como tú, ¿qué sentimientos te trae la posibilidad de perder esa belleza?

“La belleza no puede ser sólo el cuerpo. Belleza es conocer gente guapa, leer libros interesantes, encariñarse… Evidentemente, la belleza estética tiene su valor y no puedo negar que he tenido momentos de fracaso. No estaba dispuesta a vivir con esas marcas en la cara por el resto de mi vida. Los médicos fueron buenos. Aunque todavía queda mucho por ahí. Luego recurrimos a algunos trucos, un flequillo más largo, un mechón…”