Deja de usar la esponja de malla cuando te duches si no quieres correr ningún riesgo para la salud. ¡Aquí está la solución alternativa👍!

¿Usas habitualmente esponjas de malla cuando te duchas o te bañas? Estás confundido con un peligro para la salud, ¡aquí está la solución alternativa!

Que levante la mano si no tiene una esponja de malla para bañarse en la ducha, ni modo, a muchos les gusta. Es inimaginable no poder usarlo al ducharse o bañarse. Nadie sabe que el uso prolongado de esponjas solo puede ser peligroso para nuestra salud..

La pregunta que surge para los fanáticos de la esponja de malla, ¿por qué es peligrosa para nuestra salud? ¿No habría una solución alternativa solamente? Solo estamos aquí para darle una idea para que no se equivoque.

No más esponjas de malla cuando te duchas, así es como se soluciona

Bañarse o ducharse es un ritual al que ninguno de nosotros sabe renunciar, pero es importante prestar atención si estamos acostumbrados a utilizar una esponja de malla. Desafortunadamente, si no desea tener problemas de salud, se recomienda no usarlo.

En el mercado hay muchos colores y formas, muchas veces elegimos los colores que van con el baño, y de hecho lo muestran tan bien a la vista de cualquiera que entre al baño, que definitivamente no es la mejor elección. Ahora te explicamos por qué no deberías usarlos por varias razones.

allá La esponja de malla es peligrosa ya que es un contenedor de gérmenes y bacterias y, lamentablemente, quedan atrapados en su malla.. En primer lugar, cada miembro de la familia debe tener uno, ¡pero no debe compartirse! Deben lavarse después de cada uso, ¡pero esto tampoco se suele hacer!

Las bacterias y los hongos se asientan entre las redes de esponjas y mohos y luego se desarrollanSobre todo si no se ha lavado después de cada lavado y no se deja secar bien. Además, si lo dejas en el baño, que es un ambiente especialmente húmedo, es un hábitat ideal para el desarrollo de bacterias. En este sentido, si tienes moho en casa, He aquí cómo solucionarlo de una vez por todas..

Cuando vayamos a ducharnos o bañarnos, no haremos más que trasladar bacterias de la esponja a nuestra piel. Por estos motivos, sería mejor doblar la elección sobre una esponja de un material de origen vegetal y biodegradable.

Una alternativa válida son los guantes de crin que se pueden adquirir online sin ningún problema. Incluso el jabón no es suficiente, por lo que los baños de burbujas pueden hacer una mayor contribución Elija los naturales que protegen nuestra piel y el medio ambiente. Esto no quiere decir que los guantes de crin nunca deban esterilizarse, al contrario, te dejamos algunos consejos para no equivocarte.

Después de cada uso, lávelos con una solución de agua caliente, jabón de Marsella y vinagre al menos dos veces por semana para desinfectarlos adecuadamente. ¡Déjalo secar bien antes de guardarlo en el baño!

Si lo deseas, también puedes lavar a máquina los guantes de crin junto con las toallas en la lavadora a 60 grados hasta que estén debidamente desinfectados.

¡Así que presta más atención a partir de ahora!