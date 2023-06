Decreto del parque Agrisolare 2023, aprobado por la Unión Europea

Ordenanza del parque Agrisolare 2023, próximamente en GU

(Rinnovabili.it) – Práctico Decreto del complejo de energía solar agrícola 2023. Una vez ratificada por el ejecutivo de la UE, la medida está lista para ser publicada en el Boletín Oficial y entrar oficialmente en vigor. El anuncio lo hizo el Ministro de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Bosques, Francesco Lollobrigidaen una breve nota de prensa hablando de novedades de la convocatoria 2023.Comisión Europea -explicó el ministro- Dio el visto bueno al nuevo decreto sobre la licitación de los agrisolari. Esta escala proporciona al PNRR, con una financiación de 1.000 millones de euros, préstamos a fondo perdido de hasta el 80% para la construcción de sistemas fotovoltaicos. Una tarifa que se duplicó en algunos casos respecto a la asignación anterior.

La expectación en torno a la ley era sobre todo alta dada la recesión que afectó a las últimas disposiciones italianas de aplicación sobre renovables, a partir de ahora dispersas. FER Decreto 2 a lo último DM sobre comunidades de poderPor ejemplo pero no limitado a.

Decreto de licitación de Agrisolari, ¿qué hay de nuevo?

La nueva Ordenanza del Parque Agrisolare 2023 programa los recursos restantes asignados por el PNRR para Intervenciones de eficiencia y aislamiento afiliado Naves industriales agrícolas, animales y agrícolas. Hablamos de 1,5 millones de euros del total incluido en el plan. Entrando en detalles, el DM establece aprox. 775 millones de euros para explotaciones de producción primaria en todo el territorio nacional dividiendo los recursos entre:

Subvenciones a fondo perdido equivalentes al 80% del gasto, con restricciones de autoconsumo, también en la nueva fórmula «conjunta» (700 millones en total);

Subvenciones equivalentes al 30% sin restricciones al autoconsumo pero con posibilidad de venderlo en el mercado energético (los 75 millones restantes). En este último caso, se prevé otorgar bonificaciones a pequeñas y medianas empresas y zonas desfavorecidas.

Otros 150 millones están destinados a empresas procesadoras de productos agrícolas. Por estos hechos, la Ordenanza del Parque Agrisolare 2023 prevé hasta un 80% de contribuciones no reembolsables con la posibilidad de promover la energía producida en el mercado. Los recursos restantes son para empresas procesadoras de agro a no agropecuario a las que se espera se les otorgue una subvención no reembolsable del 30%, también en este caso sin restricciones de autoconsumo. Y con un aumento de las primas para las pequeñas y medianas empresas en zonas desfavorecidas.

nuevos obispos

Respecto a la licitación anterior, la licitación de 2023 duplicará la potencia máxima instalable hasta los 1.000 kW, duplicando los gastos subvencionables en acumuladores (ahora en 100.000€) y los de recarga de aparatos (30.000€). También se han incrementado los gastos máximos admisibles por beneficiario, de 1.000.000,00 € a 2.330.000,00 €, incluidos los gastos adicionales (como la retirada de amianto).

«la meta – Ilustración de Lollobrigida – Es fomentar el desarrollo de las energías renovables y reducir los costes de producción para las empresas. De hecho, los costos de compra de energía representan, en promedio, más del 20% de los costos variables incurridos por las empresas”.