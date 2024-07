Declaración de la Organización Mundial de la Salud que eleva el nivel de peligro del polvo

Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) en Lyon, La máxima autoridad en el estudio de carcinógenos Forma parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y ha reevaluado los datos disponibles sobre… Talco y tiene Cambié de opinión elevando el umbral de alerta: ya no figura en la categoría de “probables carcinógenos” para los seres humanos, sino en la categoría de “carcinógenos” “Posibles carcinógenos”, con mayor riesgo .

Finalmente, el Grupo 3 incluye a 499 trabajadores que fueron evaluados, pero de los cuales no se encontró evidencia.

«La clasificación anterior distinguía los que no contenían amianto y se consideraban no cancerígenos de los que sí lo contenían – explica Domenica Lorusso -. En esta versión moderna, el talco que contiene amianto se clasifica como amianto y se considera carcinógeno, mientras que otros talcos, del tipo comúnmente utilizado en cosméticos, ascienden al nivel superior como carcinógeno precisamente porque Fuerte evidencia científica en laboratorio y en cobayas ».

Mejor no arriesgarse

En conclusión, Esto significa que no es necesario utilizar talco común. (¿Esto se aplica a niños y adultos, hombres y mujeres)?

“Yo diría que es prudente Evite usarlo A la luz de las nuevas pruebas: Es cierto que no estamos hablando de una sustancia claramente cancerígena, pero No tiene mucho sentido arriesgarse.».