“Debemos detener a Putin”: Biden pide al Congreso nueva ayuda para Kiev

a Joe Biden No hay más tiempo que perder. Después del reciente ataque masivo con misiles rusos contraUcraniaSe pide al Congreso que apruebe urgentemente nuevas ayudas para Kiev. « Debe actuar sin más demora El presidente estadounidense dijo, destacando que: Lo que está en juego no podría ser mayor Recordamos que durante la noche, seis regiones ucranianas fueron objeto de ataques de Moscú, entre ellas Kharkiv, Lviv, Odessa, Sumy, Dnipro y Zaporizhia, además de la capital, Kiev. Moscú lanzó 122 misiles y decenas de drones contra objetivos ucranianos. matando al menos a 22 civiles en todo el país.

El mensaje de Joe Biden

« Por la noche allí Rusia Realizó el mayor ataque aéreo contra Ucrania desde el inicio de la guerra. «y esto es» Se recuerda al mundo que después de casi dos años de guerra devastadora, los objetivos de Putin siguen sin cambios. Biden dijo que el jefe del Kremlin tiene la intención de… Aniquilar a Ucrania y subyugar a su población «Y por eso el presidente ruso» Debes parar «. En un comunicado publicado En el sitio web de la Casa BlancaEntonces el líder estadounidense instó Congreso aprobar Nuevas ayudas A Ucrania.

Biden dejó claro que era necesario actuar y que los riesgos no podían ser mayores. « Putin no sólo ha intentado destruir Ucrania, sino que también ha amenazado a algunos de nuestros aliados de la OTAN. «, añadió.» A menos que el Congreso actúe con urgencia en el nuevo año, no podremos seguir enviando las armas críticas y los sistemas de defensa aérea que Ucrania necesita para proteger a su pueblo. El Congreso debe actuar sin más demora «, se lee nuevamente en el memorando firmado por el ocupante de la Casa Blanca.

En el comentario final, Biden señaló que “ Cuando a los tiranos y autócratas se les permite tratar duramente a Europa, aumenta el riesgo de que Estados Unidos se involucre directamente. “…En este caso, las consecuencias repercutirán en todo el mundo”. Por eso Estados Unidos ha formado una coalición de más de 50 países para apoyar la defensa de Ucrania. No podemos fallarles a nuestros aliados y socios. No podemos decepcionar a Ucrania «, concluyó el presidente estadounidense.

El apoyo de Estados Unidos a Ucrania

La referencia de Biden es clara y específica republicanos que impiden la aprobación de nuevos fondos, 61 mil millones de dólaresUcrania exige a cambio cambios radicales en materia de inmigración y asilo. En su declaración, Biden destacó cuán importante ha sido la ayuda estadounidense y de otros aliados a Kiev en los últimos años. « El pueblo estadounidense puede estar orgulloso de las vidas que ayudó a salvar y del apoyo que brindamos a Ucrania en la defensa de su pueblo, su libertad y su independencia. El presidente explicó más.