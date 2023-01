Deadspace supera al Protocolo Callisto, pero ¿estamos seguros de que son buenas noticias? – Multijugador.it

Ahora podemos decirlo sin miedo a la contradicción: remake de espacio muerto considerado mejor que Protocolo de Calisto por la crítica y el público. La comparación no es descabellada, dado que los dos juegos tienen un escenario general similar y esencialmente provienen del mismo autor, Glen Scofield. Además de eso, salieron con unas pocas semanas de diferencia, por lo que la comparación es natural y honestamente tiene sentido.

Honestamente, más allá de las preferencias personales, no podemos decirte si Dead Space tiene una superioridad. buenas noticias o menos. Lo cual es ciertamente cierto si lo tomamos como un proyecto en sí mismo, dado que fue el resultado de un trabajo de revisión comparable en calidad al del remake de Resident Evil 2 (que no sin razón fue el motor que convenció a EA de financiar el proyecto ya que resultó ser un gran mercado para remakes similares). Por un lado, ver una nueva IP superada por una antigua IP, además nacida de la misma visión, no es realmente algo para disfrutar, ya que muestra cuán desenfocados están los nuevos títulos, en su deseo de exagerar.

Repetimos: no estamos haciendo acusaciones, porque los dos títulos son lo que son, pero la industria claramente tiene algunos problemas para administrar las nuevas IP más grandes, que en teoría deberían mostrar su lado más creativo y con visión de futuro. En resumen, Callisto Protocol debería haber sido una evolución de Dead Space, un juego capaz de reelaborar y superar esa experiencia, ya que se suponía que la versión de Dead Space sería una actualización técnica menor. En cambio, el primero resultó ser estreñido y poco valiente, temeroso de la confrontación con el juego que tendría que superar de alguna manera, convirtiéndose el segundo en uno de los pináculos del género, simplemente con sus catorce mejoras. fórmula de un año.