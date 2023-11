De vuelta a París, hace viento. Sigue todas las reacciones en vivo

París (Francia) – Jannik Sinner no saldrá al campo esta tarde contra el australiano De Miñaur en los octavos de final del Master 1000 de París-Bercy. El tenista italiano finalizó ayer el partido previsto a las 2:37 De noche por el ridículo calendario propuesto por los organizadores del torneo: sigue la transmisión en vivo

20:31

Sinner, próximo partido en la agenda

Sinner jugará el primer partido de Finales ATPEl torneo está dedicado a los ocho mejores tenistas del año. Domingo 12 o lunes 13 de noviembre. Tendremos que esperar al sorteo previsto para el 9 de noviembre para tener una visión completa, así como en términos de calendario.

20.17

Kanye: «Deberías esperar el partido equivocado»

«En cuanto al orden de juego, Sinner ciertamente pidió un día libre después del torneo de Viena, y lo hicieron en el último partido del día para darle algunas horas extra. Tal vez podrían haberlo ofrecido, pero los partidos que «Los juegos que terminaron en dos sets, como el partido de Zverev, se extendieron». Luego otras 3 horas. Así que Sinner terminó a las 2.30 a.m. Ese es el riesgo que está tomando el equipo Masters 1000 al tenerlo jugando en una cancha importante que es la Cancha Central, porque la cancha «El número 1 se parece al que está al final de la casa. Es un gimnasio, jugué allí. No puede albergar a más de 200 personas. dijo que paolo kani, Ex tenista y comentarista de Rai hablando en OA Sport web TV.

19.35

Posición ATP

«Unas 24 horas extremadamente difíciles para Sinner lo llevaron a retirarse del Campeonato de París debido a la fatiga causada por jugar a altas horas de la noche. Es más importante que nunca que los jugadores tengan una voz unificada para abordar desafíos como la planificación de partidos».es un mensaje Asociación de tenistas profesionales Quien afirmó en la publicación que Sinner terminó el partido después de las 2:30 am y luego se fue a la cama a las cinco en punto.

19.20

Bertolucci contra los tenistas: «El pecador se queda solo»

Después de comentar en Sky Sports la retirada de Jannik Sinner, Paolo Bertolucci publicó un post venenoso contra los tenistas que no defenderán al italiano. “Como miembro fundador de la ATP Me parece vergonzoso que los jugadores dejen solo a un compañero y no se expongan colectivamente Contra la destrucción de los horarios a los que están expuestos”.

19.15

Director Paris Bercy: “Nuestra infraestructura no está a la altura”

Cédric Pioline, director del Rolex Paris Masters, admite que hay problemas en la organización del torneo París-Bercy. «Hay que darse cuenta de que con la infraestructura actual, la Cancha 1 no está a la altura de un torneo Masters 1000». – El esta estresado – «Hemos hecho un buen trabajo, a la luz de lo sucedido, para empezar a pensar en el futuro del torneo, que debe ampliarse para satisfacer las nuevas necesidades del estadio».

7:00 pm

Director Paris Bercy: “El pecado se le acumuló con el cansancio”.

Después de que Yannick se retirara, Sinner intervino Cédric Piolin, Director del Rolex Paris Masters Quien intentó justificar las cuestiones cruciales que surgieron en las últimas horas relacionadas con el torneo. «a veces -Anunció el gerente- No hay buenas soluciones. Se toma la decisión equivocada de retirarse. Parte de la vida de un tenista profesional, a veces es el cansancio. Creo que también es cansancio acumulado, con tanto en juego para su futuro.. Respetamos tu decisión«

18.40

Wawrinka condena la celebración de partidos a altas horas de la noche: “Destruye la salud”.

tenista suizo Stan Wawrinka No da descuentos en ATP y Critica duramente la organización de torneos Lo que exige cada vez más que los jugadores salgan al campo en cualquier momento. El tenista suizo comentó la retirada de Jannik Sinner en su página personal de la red social con palabras elocuentes: «Este tipo de juego destruye la salud de los jugadores»..

18.20

Pospisil ataca a la ATP: “Nunca se preocuparon por nosotros como tenistas”

El tenista canadiense Vasek Pospisil ataca fuertemente a la ATP tras la retirada de Jannik Sinner. Vasek Pospisil publicó una publicación muy controvertida en Twitter: «La ATP nunca se preocupó por los jugadoresen 2018 Gané un partido de 3 horas a las 00:45 y tuve que jugar a las 13:00 del día siguiente.. No bromeo, la organización me dijo que todo esto está dentro de las reglas del torneo. En el segundo partido sufrí una hernia discal. Después de sólo cuatro partidos estuve fuera durante nueve meses”.

18.05

Tsitsipas se clasificó para la final de Turín

El griego Stefanos Tsitsipas se ha clasificado para los cuartos de final del Rolex Paris Masters y tiene matemáticamente garantizada la clasificación para las Finales ATP de Turín, previstas del 12 al 19 de noviembre. El griego derrotó a Alexander en dos sets (7-6, 6-4). Zverev. Además de la derrota, el tenista alemán no recibió buenas noticias desde la cancha. leer todo

17.45

Sinner, su ranking ATP se mantiene sin cambios

retiro Del Masters 1000 de París Bercy No afectará al cargo que ocupa Jannik Sinner En la lista de clasificación global. Sinner se presentará como el cabeza de serie número 4 en las Finales ATP de TurínManteniendo el punto actual de 5.490 puntos. Al conquistar el título del campeonato parisino, el italiano podrá acercarse al ruso Medvedev y mantener a distancia de él al número 5 del mundo. Andrei Rublev Sin embargo lo és Aunque ganó el campeonato París-Bercy, quedará atrás.

17.30

Bublik sonriendo tras la derrota: “Dormí unas cinco horas”.

Y hay quienes se ríen de él. El kazajo Alexander Bublik perdió ante Grigor Dimitrov en octavos de final del Masters 1000 de París-Bercy. El partido aún no tiene fecha, el búlgaro se impuso en dos sets, ganando por doble 6-2. En el saludo final, Bublik bromeó con su oponente: «Dormí tal vez cinco horas». – Hombre kazajo. «Podemos decir que no dormimos bien». Respondió el búlgaro antes de intercambiar una risa con su oponente. Pero en un torneo tan importante, No hay mucho de qué reírse: La organización lo es todo. Castigar a los tenistas, al público y a los espectadores que siguen el tenis por televisión no es ciertamente una buena tarjeta de presentación para el futuro.

17.20

Pecador, mensaje federado

Federtennis también comentó la retirada de Jannik Sinner del torneo Masters 1000 de París-Bercy. «Lamentablemente, Jannik Sinner se ha retirado oficialmente del Masters 1000 de París por fatiga. – escribe Federtennis en su perfil social – ¡Te esperamos en Turín!



17:15

París Bercy resultados

andréi el ruso Rublev Y el griego Stephanos Tsitsipas Rublev se clasificó para los cuartos de final del Rolex Paris Masters en octavos de final, al derrotar al holandés Boteach van de Zandschulp por 6-3, mientras que Tsitsipas derrotó al alemán en dos sets (7-6, 6-4). Alejandro Zverev. Hubert también se clasificó para cuartos de final Hurcatch Quien venció en sets corridos a Francisco Cerundolo (6-4, 6-3) y Karen Kahchanov Que ganó el derbi ruso ante Roman Saviolin en tres sets (4-6, 6-4, 6-2). Grigor también llega a cuartos de final Dimítrov Que venció al kazajo Alexander Bublik por 6-2.

16:55

Las palabras de Sinner tras la victoria con McDonald

“Se hace tarde, intentaré dormir y recuperarme. – afirmó el tenista italiano al final del partido con McDonald – A ver cómo estaré mañana. Pero estoy contento, fue difícil, perdí un poco mal el primer set. «Es normal que cuando pasas de un torneo a otro, hay que adaptarse a las circunstancias». La noche trae un consejo: Al final Sinner decidió retirarse del torneo para preservar su salud y planificar lo mejor posible los próximos eventos. leer todo

16.30 horas

Próximas fechas de cometas

Jannik Sinner ha explicado su decisión de retirarse del Campeonato de Bercy, y ahora el tenista italiano tendrá más tiempo -y más energía- para pensar en los próximos eventos. El primero sería de Final en Turín La decisión Del 12 al 19 de noviembre. Posteriormente el tenista azul participará en Finales de la Copa Davis programado para Málaga del 21 al 26 de noviembre Donde Italia se enfrentará a Holanda en cuartos de final.

16:10

Bertolucci: “Los tenistas no están muy integrados, sólo Sinner empuja”

Paolo Bertolucci, ex campeón de tenis y ahora talento de Sky Sports, comentó la retirada de Jannik Sinner discutiendo con sus compañeros. «Esta situación ha surgido en el pasado y continúa surgiendo. sin Ese ATP no hace nada -Confirma Bertolucci- Lo entendería si Percy se viera afectado por el clima, como puede pasar en otros torneos, pero ese no es el caso. Los tenistas, dada la situación actual, deberían haber acudido a los organizadores para plantear el problema.. En cambio, hoy sólo paga el pecador. Me pregunto ¿quién será el siguiente?

15.55

Declaración de culpabilidad

Por fin ha llegado el anuncio oficial del retiro de Jannik Sinner. El tenista publicó unas líneas en las que explicó el motivo de la pérdida. “Lamento anunciar mi retirada del partido de hoy en Bercy.. Terminé el juego cuando eran alrededor de las 3 de la madrugada y no me dormí hasta unas horas más tarde. Tuve menos de 12 horas para descansar y prepararme para el próximo partido. Tengo que tomar la decisión correcta para mi salud y mi cuerpo. Las próximas semanas con las Finales ATP en casa y la Copa Davis serán muy importantes y ahora estoy concentrado en prepararme para estos importantes eventos. Nos vemos en Turín. ¡fuerza!».

15.50

La web del torneo Masters 1000 no ha anunciado oficialmente la retirada de Sinner

Sinner se retira La web oficial del Rolex Paris Masters La retirada de Jannik Sinner aún no ha sido anunciada oficialmente: sumidos en la polémica, los organizadores intentan ganar tiempo, pero el tenista italiano no dará marcha atrás en sus intenciones tras haber sido castigado increíblemente .

15.30

L’Equipe: «El pecador se retira y no quiere correr riesgos»

El periódico francés L’Equipe publica la noticia de la retirada de Yannick Sinner, explicando que Blue «No pudo recuperarse de la fatiga en su victoria en tres sets sobre Mackenzie McDonald 6-7 (6), 7-5, 6-1 que terminó a las 2:37 esta noche».. Ya clasificado para el Masters que se disputará en Turín dentro de 10 días, “Entonces el pecador prefirió no arriesgarse De Miñaur se clasifica directamente a cuartos de final La final, donde se enfrentará al ruso Andrey Rublev”.

15.20

Equivocado en la final como N°4 del mundo

Una victoria en su debut en el torneo Master 1000 en París-Bercy contra Mackenzie McDonald garantiza a Jannik Sinner una aparición en las Finales ATP como No. 4 en el ranking mundial. Esto permitirá al tenista azul evitar rusos Daniil Medvédev Y uno entre Carlos Alcaraz Y Novak Djokovic En la ronda inicial.

15.05

Sinner, el primer y último éxito de Bercy en París

La primera victoria en un Master 1000 en París-Bercy fue también la última en esta edición. Jannik Sinner nunca ha ganado un partido en el Campeonato de Francia y, dada la retirada ya anunciada para el partido de hoy, el éxito de esta noche seguirá siendo el último, al menos hasta la próxima edición. Siempre que Sinner, después de recibir tratamiento, decida participar en el torneo. Dentro de unos días, el tenista del Tirol del Sur volverá a las pistas… leer todo

14.45

Ruud ataca a los organizadores: “¡Bien hecho ATP, qué broma!”

El noruego Ruud también discutió con los organizadores del torneo a través de su perfil en la red social: «Bien hecho ATP – Rod escribe en X – Una forma de ayudar a uno de los mejores jugadores del mundo Para recuperarse y estar lo más preparado posible cuando terminó su partido anterior a las 2:37 de esta mañana, tenía 14,5 horas para recuperarse. Que broma«.

14.30

Panata con pecador

El excampeón de tenis Adriano Panatta critica la organización del torneo Maestros 1000 París Bercy en términos muy claros. «Lo malo es bueno – dice Adriano Panatta – Los organizadores del torneo deben cambiar porque no es la primera vez que esto sucede. Son tiempos inexistentes porque desequilibran el metabolismo. Las 2:30 no es un buen momento para jugar al tenis”. leer todo

París, Francia