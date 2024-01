De Rossi en Roma en directo: sigue hoy en directo

El cantautor rumano, que está dispuesto a celebrar los 30 años de su carrera con una serie de conciertos en la sala, cuenta a La Repubblica: «Quería a Daniele De Rossi en el escenario. “Ahora no es el momento”, me dijo. Ahora entiendo por qué.»

Fabio Lobo, ex entrenador del SPAL con De Rossi como entrenador, habló con Cusano Italia TV, centrándose en la Roma: «Si el Club hubiera decidido intervenir, seguramente lo habría hecho porque consideraba que la situación estaba deteriorada. Creo que la solución de De Rossi es la más lógica. Era necesario sustituir no sólo a un entrenador, sino también a un hombre capaz de movilizar «El equipo y los aficionados, y creo que Daniele De Rossi representa la mejor solución». En este sentido, las elecciones muy fuertes a menudo tienen razones que no podemos ver. Una elección fuerte te expone de todos modos a las valoraciones de los aficionados. pero si las cosas no van bien dentro de un mes, esta elección será desastrosa para la propiedad «.

14.31

Nila: «Para Rossi, es la oportunidad de su vida».

Seppino Nella, ex jugador de Giallorossi, habló ante los micrófonos de Bala al Centro en Radio Rai 1: «Creo que la decisión de despedir a Mourinho se tomó hace unas semanas y esperaron los partidos de Lazio y Milán. Pensé que se separarían al final de la temporada y no esperaba que eso cambiara en absoluto durante la temporada actual. ¿De Rossi? Definitivamente es un nombre que la escena ha acogido con agrado. Todos los aficionados de la Roma estaban con Mourinho y no se podía haber traído a otro entrenador que no fuera él. De Rossi empieza como barquero, pero si se clasifica para la Liga de Campeones será reconfirmado. Para él es la oportunidad de su vida, ya que no salió bien parado de Ferrara. «Espero que pueda hacer un buen trabajo».

14:12

Dybala en el grupo

De Rossi ha encontrado regularmente a Dybala en el grupo, que parece dispuesto a remontar ante el Verona.

14:02

Nueva dieta en Trigoria con De Rossi

El nuevo entrenador de la Roma está muy interesado en la nutrición de los jugadores. Leer más'

13:40

De Rossi como entrenador y Totti como jugador: memoria

De Rossi miraba desde el banquillo, ya era prácticamente el entrenador y Totti jugaba. Un recuerdo de una amistad interminable. leer todo

13:24

El último discurso de De Rossi sucedió

Retrocedamos cuatro años. Era El 7 de enero de 2020, el N° 16 salió al campo para su último partido: sus palabras en el vestuario nunca fueron trilladas. el aprende mas

12.37 p.m.

La tripulación de De Rossi

Este es el equipo elegido por De Rossi: Guillermo Giacomazzi (entrenador asistente), Francesco Ciccucci (analista del partido), Giovanni Brignardello (entrenador deportivo), Simone Farelli (entrenador de porteros, en 2022 en la Roma como tercer portero) y Emanuele Mancini (colaborador técnico ). ). Pero es posible que venga otro analista del partido.

12.15 h

Nainggolan y su opinión sobre la llegada de De Rossi

El ex volante habló en Instagram Live Radja Nainggolan Tuvo su opinión a la hora de elegir ceder el asiento en Roma a De Rossi: «Me duele ver a la Roma en esta posición. Fui al estadio tres veces este año y vi un equipo que no hizo ni un solo tiro a portería. Los jugadores siempre son los primeros en ser responsables, excepto que en el mundo de En el fútbol, ​​el entrenador siempre es lo primero. Estoy convencido de que Daniele me sorprenderá». : Lo poseía y conozco sus pensamientos.Y el». Sus ex compañeros de campo y el belga también fueron entrenados en el SPAL por De Rossi. «Cuando estuve en Ferrara y lo despidieron, vi a todos los jugadores llorando por él, porque era increíble la importancia que Daniele le daba a cada uno de nosotros. Se veía que quería jugar de cierta manera, pero no lo hizo. hazlo.» No tienes los jugadores adecuados. «Esa fue la razón por la que terminó en SPAL, porque todos veían cómo quería jugar, pero si no tienes el material humano adecuado se vuelve difícil».

12.08

El nuevo calendario de Roma de De Rossi

De Rossi está listo para debutar el sábado 20 de enero en el Stadio Olimpico ante la Roma Verona (18:00 horas). Esta será su primera aparición oficial en el banquillo de la Roma. Luego, el partido amistoso contra Al-Shabab el 24 de enero antes de regresar al campo en Salerno el lunes 29.

11:54

Posible formación de De Rossi

Aquí tenéis el posible once que podría jugar el nuevo técnico. Ruí Patricio; Mancini, Smalling, N'Dika; Karsdorp, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Lukaku.

11.41 am

Entrenamiento de la Roma, el segundo de Rossi

El entrenamiento de la Roma comenzó a las 10:30 horas. Los jugadores llegaron hace una hora a Trigoria. Todo ello a las órdenes de De Rossi en el segundo entrenamiento de su época.

11:38

Candela y la llegada de De Rossi

El exdefensa de Giallorossi promueve la opción de convocar a De Rossi. Aquí están todas sus palabras, difundidas en una entrevista al Corriere dello Sport Stadio.

11.17 am

Apoyo de Copoli a De Rossi desde Australia

Flavio Copoli, gran aficionado de la Roma, viaja a la tercera ronda del Open de Australia y también piensa en los Giallorossi. Aquí el homenaje del tenista a De Rossi y POV.

11:06

El futuro de Mourinho: aquí están los posibles destinos

Adiós a Roma y un futuro aún por escribir. Hay dos opciones posibles para la opción privada: lBenzema Union y Al-Nasr Ronaldo son las dos ideas saudíes. Pero ojo también con la Premier League. Aquí están todos los detalles.

10.51 am

La despedida de Mourinho entre lágrimas

Dos años y medio, una copa, otra final con entradas agotadas: el legado de José está en el amor de la afición que nunca lo dejó solo. Últimas noticias de Mourinho.

10:34

El mensaje de Bruno Conte a Mourinho y De Rossi

«Querido José, durante estos dos años y medio has vuelto a mostrar el trofeo, emociones y mucho entusiasmo para nosotros los aficionados rumanos». Así comienza la carta de Bruno Conte a Mourinho. Y no sólo eso: el excentrocampista de Giallorossi también tuvo amables palabras para De Rossi. Aquí están todos los detalles.

10:18

El sueño del regreso de Francesco Totti

Con De Rossi como entrenador, el regreso de Totti a la estructura organizativa del club ahora también es posible. Francesco se fue durante el reinado de Pallotta y tomó otros caminos, pero la llamada de sus orígenes se mantuvo fuerte. Lea la postura de Totti completa aquí.

10:09

De Rossi y la primera palabra del equipo

Firma y anuncia inmediatamente en el campo. Inmediato primer entrenamiento de De Rossi, que también habló con el equipo. Estos son los detalles de la carta a los jugadores.

10:06

Los antecedentes de Mourinho y el problema del vestuario

La despedida de Mourinho y el trasfondo de los problemas del equipo. Smalling y más: Hay una lista de futbolistas con los que la relación ya no es la ideal. Aquí están todos los detalles.

9:59

Roma, el primer día real de De Rossi como entrenador

Ayer tuvo lugar uno de los acontecimientos más importantes y apasionantes de la historia de Roma. El adiós de Mourinho, la llegada de De Rossi y el primer entrenamiento del excentrocampista. En pocas horas se produce la revolución. Hoy será mi primer día real como técnico de DDR.

Altregria – Polideportivo Fulvio Bernardini