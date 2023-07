De Pinzolo Show Bull: La alegría de cientos de corazones hechos a mano

el Torino FC Fue testigo de su presentación oficial en el campo de entrenamiento de Pinzolo. Cientos de fans acudieron a Piazza Carera a partir de las 21 h para el concierto, que fue dirigido por Stefano He venido, el portavoz del club, junto a Andrea Carensi, dirigió el canal Torino. Obviamente todo el equipo estuvo presente con el cuerpo técnico. Pero no el nuevo Adrián. distinguirloque llegó a Pinzolo pero no pudo aparecer en la plaza porque aún no se había formalizado (falta burocracia).