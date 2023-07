De paleta a 19, todas las pistas sociales

A toda velocidad sobre Álvaro Morata. José Mourinho lo quiere a toda costa presiona la propiedad para convertirlo en el delantero centro y utiliza cualquier truco para empujar bento (Siempre dirigido a un préstamo ajedrez ) para cerrar el trato con el Atlético de Madrid. También porque el acuerdo con el jugador ya está cerrado y en el tema del compromiso no habrá problemas tras reunirse con la comitiva del español hace menos de una semana. Mourinho está haciendo todo lo posible para poder volver a entrenarle tras los aparatos ortopédicos en Real Madrid , ahora en 2010, cuando fue él quien le metió en el primer equipo. No solo llamadas y mensajes, O con la ayuda de Dybala, un amigo cercano De la familia (y padrino de la última hija, Bella), pero yo también señales sociales . Es tan impredecible que pasa casi desapercibido.

Mourinho en las redes sociales, Morata es como Drogba

La última vez, ayer, cuando quiso a José en Instagram «Afirmar» La opción de traer al Chelsea y apostarlo todo entonces Didier Drogbacuando en ese momento Abrahamovic quería comprarle un delantero internacional, un auténtico héroe. El 20 de julio de 2004 firmé este acuerdo. No sabía anotar, no sabía correr, no sabía pelear, no sabía conducir. Tuve la suerte de ganar tres campeonatos de la Premier League con este tipo. Siempre será uno de mi pandilla»Y Una función especial. Un mensaje sincero de cariño para Drogba, pero también para la propia Roma. El marfileño fue la ansiada adquisición de los portugueses, Al igual que Morata ahora, al que algunos no ven como un verdadero delantero, ese bombero que necesita la Roma. Pero con el puesto, José quiere defender sus elecciones que luego resultan exitosas. Y de casualidad Morata se pusoGustosA la publicación del técnico Morata, que sigue al entrenador en las redes sociales, así como a la Roma y a otros seis jugadores de los giallorossi.

Mourinho y Morata, otras pistas sociales

El atacante siempre es seguido por Inter y Juventus. Pero ella dio preferencia a los gitanos.. él y su familia. Por eso, en estos momentos, la gran oferta de la juventud, que fue confirmada por el príncipe Abdul Rahman bin Turki bin Abdulaziz, el director (“miembro de oro”) del club saudí, no da miedo: «Sí, hemos hecho una oferta a Morata y esperamos concluir estas negociaciones lo antes posible.. El optimismo del príncipe saudí no asusta en estos momentos a la afición giallorossi, tranquilizada por los indicadores sociales de Mourinho y su presión. Baste decir que hace un par de días el técnico publicó dos de sus selfies, aparentemente normales. Pero en cambio, resultaron ser ingeniosos.. El primero mientras disfrutaba de la hieloY Sabor a mora (morata es fácil de conseguir), y el segundo en su despacho de Trigoria. Al fondo se ven los dos primeros dígitos del reloj electrónico pegado a la pared: 19, dorsal de Álvaro en el Atlético de Madrid. La presión también es social, Mourinho quiere a Morata y está deseando poder colgar una foto de los dos juntos en Trigoria. La pelota le pasa a Pinto pero sobre todo a Friedkins, que deberá acelerar sus movimientos (negociaciones salientes incluidas) si realmente quiere complacer a su entrenador después de dos años en el mercado low cost. Álvaro espera, pero no lo hará indefinidamente: si los gitanos no se hacen oír, se verán «obligados» a escuchar y aceptar una de las otras propuestas de la mesa.