“De las estrellas a los tallos, espacio para las mujeres” con Amalia Ercoli Finzi

“STEM” es una abreviatura de origen angloamericano de “ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas”, en italiano: STEM. Un mundo que durante mucho tiempo ha sido considerado “masculino” y que aún hoy, a pesar del marcado aumento de la matrícula femenina en las disciplinas científicas, todavía mantiene una importante brecha de género en la sociedad italiana. Todo esto se debatirá en el «Book Pride» de Milán, el domingo 10 de marzo a las 16.30 horas en la estructura del «Superstudio Maxi» de Via Moncucco 35, que acogerá el debate «Sin mujeres, sin comité – sin mujeres no podemos hablar». Voltealo. “De las estrellas a las raíces, un espacio para las mujeres” que se activará en presencia de Amalia Ercoli Finzi, ingeniera aeronáutica pionera y primera mujer en Italia licenciada en ingeniería aeronáutica en 1962; Elvina Finzi Tirelli, ingeniera nuclear; Estará Patricia Galeazzo, Proyectos Educativos de la Fundación Bracco, mientras que Alessandra Siletti, Vicepresidenta de Infor Astrofísica. El encuentro será moderado por Luca Bottura, periodista y satírico. Los trabajos serán presentados por Ariana Foto, Rai For ESG Sustainability, responsable del “No Women No Panel”.

Hoy en Italia, la proporción de estudiantes matriculados en carreras de ciencias, ingeniería e informática alcanza el 39,3%, confirma el último informe publicado por Anvur, el organismo de evaluación de las universidades italianas. La brecha de género afecta a toda la vida académica: las mujeres representan el 57% de los graduados, el 42,3% de los profesores asistentes y sólo el 27% de los profesores titulares. En sectores especializados como la ingeniería industrial y la ingeniería de la información, aunque se duplique, todavía hay moscas blancas: sólo el 12,9% de los estudiantes ordinarios.

Este evento está precedido, el sábado 9 de marzo a las 13.30 horas en la Sala Atene del Book Pride Milano, por un encuentro sobre la brecha de género con Marina Caloni y Maurizio Mosca, coautores del volumen “When Women Matter” de RaiLibri. y Flavia Barca, autora The Gender Inequality Map está escrito por Editoris Bibliographica bajo la supervisión de Federico Verraza, editor en jefe de Wired.