De Ketelaere está seco desde hace seis meses, Pioli baraja el plan para desbloquearlo: más minutos, más coraje

El último gol de De Ketelaere se remonta a abril de 2022, en la victoria del Brujas por 3-1 sobre el Beerschot. Desde entonces, Charles ganó el campeonato belga, tuvo un verano ocupado y luego se mudó a Milán. Escribe la Gazzetta dello Sport que el inicio de temporada no ha sido nada malo: debutó, dio una asistencia y siempre estuvo acompañado por los aplausos del San Siro. Ahora, la clase de 2001 necesita la aceleración final: la meta.

momento

En el inicio de la temporada, el Milán solo produjo un gol de la batería trequarsiti (Brahim vs Udinese) y el objetivo era abrir De Ketelaere. ¿Cómo llamas a un belga? Definitivamente es necesario aumentar cada vez más el tiempo que da Beauly. En septiembre, el ex equipo de Brujas comenzó 4 veces de 5; La única ausencia en el once inicial fue con el Dinamo Zagreb, por falta de alternativas en ataque.

Valentía

Pioli subrayó que el partido de Charles contra Napoli fue su mejor actuación, pero el belga definitivamente necesita más coraje: poco a poco encuentra el espacio correcto entre líneas, pero ahora también necesita atacar en profundidad. La ronda de fuerza que deberá atravesar el Milan en la segunda parte es un punto de partida: ahora hay que intentar repetir lo bueno que hicimos con el Brujas.