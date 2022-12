De «inapropiado» a «obligatorio». Envoltura roja en las almohadillas

Por Orden Ministerial del 28 de diciembre, el Ministro de Salud, Orazio Schillacci, decidió trazar el camino a seguir para evitar el regreso de la emergencia del Covid. Entonces, regresa tampones En el aeropuerto para llegadas desde China, el mascarillas – Aunque no es obligatorio, pero muy recomendable.

Fue precisamente la región de Toscana la que tuvo su voz en el desarrollo del virus en China, que hace solo unos días, en palabras del presidente Gianni, criticó a la región de Lombardía, el primer país en implementar reglas de control y prevención incluso sin una decisión ministerial. Ordenar. Incluso antes de la decisión del gobierno, ingatti, en los aeropuertos lombardos, los frotis -aunque no obligatorios- para los que llegaban de China eran decididos directamente por la región. Pero a la Toscana no le gustó nada este paso adelante: “Las filtraciones hacia adelante por regiones no son las adecuadas”, comentó Gianni, quien también destacó que “nunca es recomendable emprender un camino solo”. para hacerte hermosa en comparación con el otro».

Para confirmar la tesis también, el asesor de salud en la Toscana que «descargaba» todo sobre el gobierno y sobre provisiones unitariasEsperamos que haya indicadores homogéneos en estas materias para todo el territorio nacional. Y esos han llegado, como él tiene Giro de vuelta El presidente Gianni, quien firmó el decreto colocando controles fuera de los aeropuertos de Florencia Peretola y Pisa porque, ahora, «la situación debe ser monitoreada».

Pero hay más: aunque los hisopos no son obligatorios por ley y solo deben tomarse para los pasajeros que llegan de China, un paso adelante que antes se consideraba «inapropiado», ahora Tuscany lo está logrando. Por un lado, la decisión regional de eliminar incluso a los que llegan con más de una escala, ya que no hay vuelos directos a la Toscana desde China, y por otro, la absoluta Es obligatorio torunda. “Hay quienes dicen que se podía intervenir con unción facultativa”, explicó el gobernador, “solo con fines estadísticos e informativos, pero no, debería ser obligatorio”.

Mientras tanto, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades también tiene su opinión sobre el restablecimiento de las restricciones, que consideran el control de pasajeros como una medida.no justificadoDe hecho, la agencia de la UE declaró que “los países europeos tienen niveles relativamente altos de inmunización y vacunación” y que “las variantes que circulan en China ya están circulando en la UE”.