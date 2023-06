De este superdeportivo no quedó nada: quedó completamente destrozado

Los autos deportivos de lujo deben manejarse con guantes de niño. Solo aquellos con habilidades de conducción extraordinarias deben acercarse a un superdeportivo.

En el mundo actual, se cree erróneamente que el dinero es suficiente para poder conducir un superdeportivo hasta el límite. Una cuenta bancaria se utiliza exclusivamente para compras, pero aún no se ha inventado la forma de aprender los secretos de conducción que solo conocen los conductores profesionales. Hay cosas que no tienen precio y no se pueden comprar.

Muchas veces tenemos que advertirte sobre los efectos de la conducción temeraria. Ya sea un automóvil deportivo, un SUV o una minivan, el CdS siempre debe respetarse y recibir la máxima atención. Lamentablemente, quienes compran un auto extremo disfrutan presumirlo en las redes socialesk Muchos accidentes surgen precisamente de esta necesidad de lucir el coche O empujar los límites personales solo para mostrar habilidades de liderazgo imaginarias.

La mayoría de los que se acercan a un superdeportivo a una edad temprana no tienen idea de cómo explotar la potencia sin precedentes de los motores. Dado el gran valor de los medios, un poco de sentido común no vendría mal. No solo existe el riesgo de muerte, en casos de accidentes dramáticos como el que se muestra a continuación, sino también de quitar la vida a los peatones y otros automovilistas responsables.el. Muchos, viendo los éxitos históricos de los legendarios campeones de Fórmula 1, compran el poderoso McLaren.

Fenómenos como Lewis Hamilton, Mika Häkkinen y Ayrton Senna han hecho famosa a la marca McLaren en todo el mundo. Lamentablemente, el lema «ganar el domingo, vender el lunes» ya no está vivo en Woking, dados los malos resultados en el automovilismo de Clase Uno. Pero en el Reino Unido todavía saben cómo construir superdeportivos asesinos.. Este es el modelo que puso a la venta Daniel Ricciardo.

Recambios McLaren Gran Turismo

Por poco más de 200.000 €, puedes llevarte a casa un superdeportivo con todos los adornos. El área de distribución de Woking es particularmente diversa. Gran Turismo se destaca en la lista, que se presentó en 2019. Con el objetivo de hacer que el coche de carreras sea utilizable incluso en la vida cotidiana.el automóvil se «debilitó» y se construyó sobre la misma plataforma en la que también se construyeron el 720S y el SpeedTail.

El superdeportivo estaba equipado con un motor V8, modificado con turbocompresores más pequeños, en comparación con otros modelos más caros de la casa británica. Las presentaciones, aunque ligeramente inferiores a la hermana del 720S, siguen siendo espeluznantes. El coche puede presumir de unos 620 caballos de fuerza. a 7.000 rpm y un par máximo de 630 Nm a 5.500 rpm

El Gran Turismo alcanza los 326,7 km/h y pasa de 0 a 200 km/h en 9 segundos. Fireball debe ser manejado por expertos. El auto da lo mejor de sí en la pista, sin embargo, aunque no conocemos la dinámica y la escena del accidente, no parece que fuera conducido por un mango. El GT, como se ve en la foto de arriba del canal IG Supercarfails.it, estaba completamente destruido.

Los McLaren recibieron los golpes más duros en la zona frontal, sin embargo También debe haberse estrellado con la recámara. La falta de un neumático trasero derecho indica un fuerte impacto en esa zona. Afortunadamente vimos la cabina en peor estado, aunque el parabrisas estaba roto.