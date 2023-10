Davids da un fuerte golpe a los que no están… Juventus: “Hay que hacer las maletas”.

Entre las innumerables leyendas Juventus presentes en el evento» juntos “Desde anoche en Bala Al-Bitor Edgar no podía faltar David . El histórico centrocampista de la Juventus, que ayer deleitó a la afición con brillantes jugadas y una brillante asistencia, afirmó: “Nuestra Juventus era una familia. ¿Scudetto favorito? El Inter lo está haciendo muy bien, pero aún queda mucho camino por recorrer. El punto fuerte de la Juventus siempre ha sido el equipo. Cuando ganaba, siempre había una gran alineación. Hoy deben volver a ser un gran equipo, no deben ser solo uno o dos los que marquen la diferencia. Por supuesto, si ellos también están allí, es aún mejor, pero siempre son los demás los que les permiten marcar la diferencia los más importantes.«.

Davids y palabras sobre Pogba, Zidane y la nueva Juventus

Entonces Davids continuó:Es importante que todos entiendan que jugar en la Juve significa ganar, y si no puedes hacerlo, tienes que hacer las maletas. Pogba? Lo que tengo que decir se lo quiero decir a él. Pero no es bueno que nadie se encuentre en determinadas situaciones. Zidane Está en otra categoría. Cuando quiere, ve cosas inusuales.Y luego, al regresar a Turín: “Es un ambiente familiar. Es lindo encontrar un lugar donde he estado durante muchos años, es importante recordar la esencia de este evento que es la caridad.Respecto a la comparación con la antigua Juventus:Esto no es lo correcto y ni siquiera es bueno para los jóvenes que están aquí ahora. Son dos épocas diferentes y tienen que poner más esfuerzo y presión, pero tienen tiempo. No hay otros Davids. Davids es único. Como lo fue Zidane. Ojalá lleguen mejores jugadores que nosotros«.