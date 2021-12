David Silvestri y Solai creen que Alex y Delia se separaron

El lunes pasado Alex Bailey regresó a GF VIP Para otro encuentro altruista, telepático y artístico con Soleil subida. Pero esta vez, el tipo trabajó en el negocio inteligente desde su casa en Milán. Durante la transmisión nunca apareció. Delia Duran. Al día siguiente, los escritores llamaron a Soledad al centro de confesión y le preguntaron qué pensaba de la ausencia de Delia en la transmisión en vivo de Alex. El protagonista del jabón Alquimia técnica: no es un juego Ella corrió a contarle todo a su amiga David Silvestri.

«Sí, me preguntaron si no era extraño que Alex estuviera solo en casa sin ella.» Pooh, honestamente no me importa «, dije. Para mí vivir no me resultaba tan extraño, apenas lo notaba. O mejor dicho, ni siquiera pensé en él estando solo en su apartamento. Pero por eso me parece extraño que me pidieran tal cosa. ¿Qué les hizo señalar estos detalles? Porque en este punto podría haber algo «.