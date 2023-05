David, Report Cards: Vanelli es asombroso (10), el ingenio de Giffoni (9) Dillon hace su tarea (4) Aldo y Giacomo son derrotados

Una actriz que se ama a sí misma porque nunca está establecida, sino que es brillantemente espontánea. Bromea diciendo que acaba de debutar en la Champions League. Para decir después: «Empecé a comparar el fútbol sin ninguna habilidad que no fuera necesaria». Y la autocrítica continúa cuando dice que se siente como el cura de «La luna de miel», aquel al que luego le quitaron el micrófono para impedirle hablar. En otras palabras, genial.

Hoy es otro día. Vive lágrimas y derrumba: "No puedo" | Serena Burton está en pánico

No es fácil impresionar a un oyente con un discurso de aceptación de más de 30 segundos. Pero la directora no parece particularmente inspiradora, por lo que en la práctica se limita a agradecer a sus hijos (y hacer llorar a su coprotagonista Matteo Rovere), con la intención de olvidar a uno de ellos «porque es un recién nacido de todos modos». amigable.

Matt Dillon, voto 4

No es suficiente venir de Hollywood para ser una estrella. Y no basta con ser una estrella para tener algo que decir, pero por supuesto un par de pequeñas frases que, quizás, el actor podría haber aprendido. Cuando se le preguntó sobre los conceptos básicos de lo que se le pregunta a un extranjero, no pudo decir nada que fuera algo inesperado. Le encanta Italia, todo, pero si tuviera que elegir una ciudad, diría Roma. ¿pero está bien? La tarea salió mal.