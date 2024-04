David Donatello, «Todavía hay un mañana» de Paola Cortellisi registra 19 nominaciones. “Soy un capitán” de Garrone 15- Corriere.it

Mañana es otro día, pero mientras tanto hay un bonito regalo. con 19 nominaciones A Davids Donatello, «Todavía hay un mañana» de Paola Cortellisi Establece otro récord. No hubo debut del director. Muchas nominaciones. Por primera vez, la audiencia de David (al 29 de febrero, la película fue vista por 5 millones 534 mil personas) coincide con la nominación a Mejor Película. «Hemos logrado la paridad entre sabor, calidad y capacidad de obtención de ingresos», afirma. Pera Detasis, presidente de DavidCelebrando el cine italiano, desde actores hasta trabajadores.

La cita ha sido fijada para 3 de mayo en horario de máxima audiencia en Rai Ono. Esta vez se unió Carlo Conte Alicia Marcozzi Que comienza con su consuelo: “Descubrí el cine siendo niña en el Drive In, en una pantalla gigante al aire libre. «Quería ser actriz, pero no me fue bien, pero sigo viendo películas».