David Di Donatello La ceremonia de los Best Fashion Awards termina en polémica: “Podrías habernos dado incluso dos estatuillas, lo barato” – vídeo

“Nos pusieron en las escaleras como a Wanda Osiris, preferimos compartir la habitación con nuestros compañeros”, explica Sergio Pallo, quien, junto a su colega Daria Calvelli, ganó el premio por “Rabbito” de Bellocchio. «Desafortunadamente, nuestro trabajo como diseñadores de moda y decoradores se considera el de escaparatistas y empleadas domésticas, lo que no debería ser el caso».

Se colocaron a lo largo de las escaleras, tal vez para crear un “efecto pintoresco”, pero ciertamente no se entendió la idea del autor. Sergio Ballo y Daria Calvelli, los mejores disfraces de David 24 para «Rapito» de Marco Bellocchio, son inadaptados. Durante la entrega de premios, Balu no se echó atrás y, tras tirar su abrigo al suelo y coger la estatuilla, generó polémica: “Daremos un juicio salomónico sobre esta estatuilla, y la dividiremos en dos partes. Somos dos, nos podrías haber dado dos, la baratura…” “Estoy muy enojado – explica después de tomar el micrófono en la mano – porque nos pusieron en las escaleras como a Wanda Osiris, nos hubieran Preferimos compartir la habitación con nuestros compañeros de este trabajo. “Desafortunadamente, nuestro trabajo, como diseñadores de moda y decoradores, es visto como el trabajo de escaparatistas y empleadas domésticas, lo que no debería suceder”. Palo Palo agradeció a su colega Daria y dedicó el premio a su amiga Stefania, quien antes de su muerte le entregó un premio. Mantón de oración judío que perteneció a su abuelo, fallecido en Auschwitz en 1944. «Este es un período muy triste para todos nosotros. Ahora Europa se ha apoderado de la bandera sionista sin saber que el sionismo es muy complejo. Explicó que Europa lo es. sigue siendo antisemita y esto es terrible.

Sergio Balló vs. #david69«Qué barato. Somos dos, nos podrías haber dado dos. Estoy enojada porque nos pusiste en las escaleras como Wanda Osiris». pic.twitter.com/2bFjbbCss3 – El Gran Azote (@grande_flagello) 3 de mayo de 2024

