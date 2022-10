¡Danny saca el color azul en la segunda parte! – Deporte OA

Haga clic aquí para actualizar la transmisión en vivo

1-2 gráficos de pared en Positi.

1-1 profundo primer tiempo de Danesi, ¡Anna está poseída!

El 0-1 comienza con un jab de Cugno.

18:05 Todo el desfase técnico va surgiendo poco a poco, y hoy Italia da la impresión de jugar de forma relajada y disciplinada, sin exagerar y pisando el acelerador a la derecha. 4 tapones y servicio ganador en el segundo set para los azules. La campeona absoluta Anna Danisi que con 10 puntos (3 tapones) es la máxima anotadora del partido a la par de Egonu. Eficiencia de ataque del 56,25 % para Egonu, 77,78 % para Danesi, ¡proporciones increíbles!

25-18 Denise pega un balón cerca de la red y cierra un segundo set en el que fue más que una campeona.

24-18 Cugno anula el primer setpoint.

24-17 ¡Muroneeeeee de Danesi sobre Herrera!

23-17 Error en ataque de Cugno.

22-17 Recepción perfecta de Gennari y buen ataque diagonal de Sylla.

21-17 Sylla también se equivoca en ataque.

21-16 chiste largo euro.

21-15 primera vez en los tres metros de Dancy!

20-15 un buen hombro de Salinas.

20-14 Ganador del tubo Egonu.

19-14 Falta en ataque de Chirichella.

19-13 Gennari ingresa Bosetti.

19-13 Hombro de Bosetti fuera de cuarta.

18-13 Después de perder con Egono, Paula lucha mucho por sacar en este torneo.

18-12 Muroneeee de Bosetti en Cugno!

Broma 17-12 Lubben en la red.

11-17 Lubien Entrando en servicio.

17-10 Italia en buena defensa y luego otro ataque de Danisi.

16-10 Cugno anotó desde el segundo lugar.

16-9 Primera falta en ataque de Herrera.

9-15 Mercado ataca directo a la red y Cogno ocupa su lugar.

14-9 Otro punto de Egonu, que viaja hoy con proporciones insanas.

13-9 Excelente rápida de Herrera.

13-8 ¡As de Euro!

12-8 Siete daneses, este mundo hasta ahora para Anna.

11-8 Egono gana ataque desde la segunda línea.

10-8 Chirichella servicio en línea.

10-7 Error de ataque de Neztic y tiempo muerto de Argentina.

9-7 fuerte diagonal de Sella y parcial 3-0 para Italia.

¡8-7 Stampatona de Danesi sobre Nizetich!

Lubricante de 7-7 milímetros centígrados.

6-7 ganador Mercado tubo.

6-6 Muroneee di Orro en polaco.

5-6 victoria rápida para un pulimento.

4-6 Error de nueve metros de Egonu.

4-5 Bosetti juega a manos de la pared.

3-5 Hacemos un pequeño lío en la pared y Mercado nos castiga.

3-4 tras el primer tiempo de Herrera.

El 3-3 de la primera mitad asfixió al danés.

Lubricante de pulido de 2-3 mm.

2-2 Mercado pasa al sexto lugar.

2-1 Bosetti pasa por el centro de la barrera y finaliza el intercambio más largo del partido.

1-1 Andanada de Egonu desde el segundo puesto.

El 0-1 comienza con un servicio ganador de Mayer.

17:40 Un buen primer set de Italia que logró quebrar a Argentina por 13 a 13 dio la impresión de que están jugando al 60-70%. Azul enmascarado en todos los aspectos básicos con 15 ataques ganadores, 2 ases y 2 tapones. Máximo anotador de Egonu con 6 puntos y ratios de ataque muy cercanos al 100%, persigue a Chirichella con 4 puntos.

25-19 Ace di Bosetti y la primera colección archivada!

24-19 otra pipa para ganar de Egonu, quedan 5 puntos para Italia.

23-19 Otro primer tiempo de Herrera, esta vez profundo.

23-18 Bosetti despeja un balón vacío y obtiene +5 puntos.

22-18 primer tiempo en tres metros de Herrera.

22-17 Invasión de la red Herrera.

21-17 Cugno responde con la misma moneda, que es la vuelta nominal de Argentina.

21-16 victoria en paralelo con Sylla.

20-16 El tubo de Bosetti llegó al ganador, pero lamentablemente se subió a la línea de tres metros.

20-15 ¡Magia! Presentado por Baqer por De Gennaro para Danesi, ¡un juego increíble!

19-15 dentro de Salinas para Nizetich.

19-15 amplio servicio Lopean esta vez.

19-14 ¡Lubian entra y encuentra un as con ayuda de la cinta!

18-14 Ganador tubo Egonu.

17-14 doble cambio para Argentina.

17-14 Sylla cierra el tiro y ataca directamente a la red.

17-13 ¡Excelente rápido de Chirichella, volemos a +4!

16-13 El tercer error en el ataque de Mercado.

15-13 El balón lo empujó Scylla, primer punto de nuestra capitana y tiempo muerto de Argentina.

14-13 Un desastre al borde de la red Variol.

13-13 Clip del primer tiempo de Herrera.

13-12 Error de ataque de lejía.

12-12 a lo largo del servicio Danesi.

12-11 Chirichella se beneficia de una recepción abundante.

11-11 Un error en el ataque de Niztech.

10-11 Rápido de Herrera.

10-10 Mamá Mía! ¡Un ataque ilegal de Igono que cierra el balón en el metro!

Posición de error 9-10 para Italia.

Tubo lubricante 9-9 Mercado.

El 9-8 es muy rápido en la primera mitad de Danesi.

8-8 Caños de Mercado, Chirchella no llega a la defensa.

8-7 Globo de segunda intención para la euro.

7-7 Esta vez Mercado corre paralelo.

7-6 Otro error en el ataque de Mercado.

6-6 escapes impulsados ​​por lubricación del Mercado.

Ganador de Egonu de 5-6 tubos.

4-6 Broma de Egonu en la red.

4-5 Excelente Siete de Chirichella.

3-5 Mercado Muro sobre Bosetti.

3-4 buenas defensas para Argentina, que luego gana el punto con Polaco.

3-3 Otro entrenamiento de Nizetich.

¡3-2 diagonal brutal del Igono en los dos metros!

2-2 entrenamiento práctico por Nizetich.

2-1 Gran defensa de De Gennaro, luego lamentablemente Orro no logró hacer una invasión.

2-0 Murone por Egonu en Nizetich!

El 1-0 comienza directo con un largo intercambio que Bosetti concluyó en Loeb.

17:14 Italia respondió con: Orro, Egonu, Bosetti, Silla, Chirichella, Danesi y De Gennaro.

17:11 Así son los seis argentinos: Neztic, Polaco, Mercado, Variol, Mayer, Herrera y Pelozo.

17:08 ¡Es hora de los himnos nacionales!

17:05 El último cara a cara entre estos dos equipos se remonta a los Juegos Olímpicos del año pasado, y en esa ocasión Italia ganó 3-0 sin mucha preocupación.

17:02 Si Italia ganara hoy 3 puntos, matemáticamente podría arrebatarle el boleto a cuartos de final: los Blues ascenderían a 7 victorias y 22 puntos y Bélgica, actualmente en el quinto lugar, aunque lo estuvieran. De ganar los últimos partidos que Italia debe perder en la última jornada puede llegar a un máximo de 7 victorias y 21 puntos.

16:59 La situación de Argentina es completamente diferente, ya que la clasificación a los cuartos de final ya no es matemáticamente posible ya que terminó último en el Grupo E con 2 victorias y 5 derrotas y también en el caso de 2 éxitos en los últimos 2 desafíos el resultado será Sin cambio

16:56 Italia ocupa actualmente el primer puesto del Grupo E con 19 puntos, 6 victorias y una derrota ante Brasil por 3-2.

16:53 Estamos cerca de los cuartos de final y los Blues no pueden cometer errores hoy si quieren terminar la segunda etapa en lo más alto.

16:50 Buenas noches y bienvenidos a EN DIRECTO EN DIRECTO desde Italia y Argentina, partido válido por la tercera jornada de la segunda fase de la Copa Mundial Femenina de Voleibol de la FIFA 2022.

Amigos deportistas de OA, buenas noches y bienvenidos. Transmitido en vivo desde Italia y Argentina, el partido es válido por la tercera jornada de la segunda etapa de la Copa Mundial de Voleibol Femenino 2022. El Campeonato del Mundo ya ha vuelto a la vida, los enfrentamientos mano a mano están cada vez más cerca y los equipos se disputarán las dos últimas jornadas que quedan por hacerse con el pase a los cuartos de final.

Italia se encuentra actualmente en la cima del Grupo E con 19 puntos, 6 victorias y 1 derrota contra Brasil 3-2. Las chicas de David Mazante estuvieron muy buenas hace dos días al levantarse tras derrotar a Sudamérica y vencer 3-1 a Japón en lo que en realidad fue un mano a mano para llegar a cuartos de final. La situación en Argentina es completamente diferente, donde matemáticamente ya no es posible clasificar a los cuartos de final ya que terminó último en el Grupo E con dos victorias y cinco derrotas e incluso en el caso de dos victorias en los dos últimos partidos, el el resultado no cambia. Italia aún no se ha clasificado matemáticamente para los cuartos de final, pero de hecho al ganar hoy tendrá la certeza de pasar a la siguiente ronda, además será necesario ganar para tratar de hacerse con el primer lugar del grupo en orden. Desafiar cuarto en cuartos de final. de la asamblea. El último enfrentamiento cara a cara entre estos dos equipos se remonta a los Juegos Olímpicos del año pasado, y en esa ocasión Italia ganó 3-0 sin mucha preocupación.

OA Sport te trae transmisión en vivo desde Italia y Argentina, partido válido por la tercera jornada de la segunda etapa de la Copa Mundial Femenina de Voleibol de la FIFA 2022, noticias en tiempo real, minuto a minuto, punto por punto, movimiento por movimiento, para que no realmente no te pierdas nada, ¡El partido comenzará a las 17:15!

