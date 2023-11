Danilo revela cuál es el delantero más difícil de seguir: «Es muy fuerte»

Turín – En su 126 cumpleaños Juventus, Danilo Responde a las preguntas de los periodistas de la Juventus Junior y habla de su aventura Turín. El capitán de la Juventus respondió a la curiosidad de los jóvenes jugadores de la Juventus que preguntaban al brasileño sobre muchos temas, empezando por su rol: “En mi opinión, lo más importante para los defensores y porteros es la comunicación, hay que hablar siempre y no dejar libres a los rivales. Chesney «Quien vea todo el campo debería ayudarnos a entender dónde están los oponentes». Claramente se trata de un área de interés no sólo para los jóvenes periodistas que también investigan en su tiempo libre. Danilo Pasar con niños: «Al niño de 8 años no le gusta mucho el fútbol, ​​pero le encanta jugar a la PlayStation, y le encanta leer y escribir. El otro está todo el día con la pelota. Cuando salgo de entrenar, siempre me pide que juegue». fútbol americano.»