Damilano enfatizó Rai3, y Gramellini hacia La7 – política

Una semana crucial en Rai para determinar los horarios del próximo otoño. Los directores de género comenzaron a reunirse con los conductores para determinar proyectos y presupuestos y arreglar las cajas que aún estaban expuestas. Mucho trabajo en el frente profundo, dados los lanzamientos. fabio facio Y Lucía anunció Y esto, probablemente ahora, que Massimo Gramellini hacia A7.

El objetivo de la nueva alta dirección es hacer que el canal Rai3 se dedique principalmente a la información, dar espacio a directores de diferentes estilos y orientaciones, confirmar la huella general del primer canal y la carrera de pilotaje del segundo. El nuevo director de Insights, Paolo Corsini, ha iniciado las primeras entrevistasPero por el momento solo se han determinado los presentadores de los programas de verano, mientras que el panorama de transmisión para la próxima temporada aún no está completo.

Hay muchas afirmacionescomo quien vioSe emitirá a partir del 6 de septiembre. libros blancosa partir del 7 de septiembre, informesal aire desde el 23 de octubre, Fame d’amore desde el 13 de octubre, y también What I’m Doing Here.

Según lo confirmado por Marco Damlano, al que aún le queda un año de contrato y cuenta con la confianza de Corsini. Así, el exdirectivo de Espresso seguirá al frente de Il Cavallo e la Torre en el prime time de Rai3, A pesar de ser objetivo de la Liga para investigar el Hotel Metropole Organizado por Weekly cuando todavía estaba al mando.

El enigma general no es el más sencillo de armar, pues también en las selecciones hay que tener en cuenta los programas que se emiten en otras cadenas para evitar interferencias que puedan afectar negativamente los ratings. La hipótesis Rai3 se mantiene hasta el domingo por la tarde Mónica Magini en sustitución de Lucia Annunziata. El ex director de Tg1 parecía candidato para un programa vespertino en profundidad de Rai1, que puede terminar bajo la dirección de Francisco Jorge. De vuelta en Rai3, los planes están en marcha para trasladar el reportaje a los domingos por la noche, en lugar de Che tempo che fa, mientras que en horario de máxima audiencia los lunes hay una premisa para un programa de investigación. A excepción de delgado.

Entre los rostros que podrían tener espacio en Rai3 también están serena burtonque debe salir a primera hora de la tarde en Rai1, mientras Alberto Matano La vida viva será confirmada. Lo más probable es que sea el lugar de Massimo Gramellini, quien recibió una oferta de un contrato de varios años de La7 y se está preparando para presentar un programa de sábado por la noche en Urbano Cairo, pero a la espera de una entrevista con la alta dirección de Rai, todavía ganó No firmar.

De momento, en cambio, no parece que hayan comenzado las negociaciones respecto al traspaso a Ray Myrta Merlín. En su lugar, debe tener su propia agenda. Nunzia DiGirolamoMientras tanto, él está esperando en la parte superior de la finca en vivo. Las confirmaciones también son posibles para Eleonora Daniele en The Italian Stories y para Monica Giandotti en Agora.

Blindado como director técnico y capitán de San Remo 2024 Amadeo que hoy prepara oficialmente el escenario para el festival con la lista de Sanremo Giovani, en el frente de entretenimiento, nos dirigimos a un aluvión de garantías. El director Marcello Ciannamea en horario de máxima audiencia y Angelo Meloni durante el día mantienen conversaciones con directores y personal.

Entre esos charles conte Quien hoy recibe la plena confianza del CEO Roberto Sergio también como líder de la reunión de la fraternidad y seguirá al frente de Cuento y cualquier espectáculo. silla de montar también Antonella Clerici quien, además de encabezar la franja del mediodía de Rai1, presentará La Voz Senior y ampliará la cita con La Voz Kids. Los domingos por la tarde desde la parrilla principal seguirán estando a cargo de Mara Venieri con Domenica V y Francesca Vialdini con Da Noi Freewheel.