Cuota Hipotecaria: Llega la nueva picada, pero con estos trucos podrás ahorrar dinero a partir de mayo

Si está pagando una hipoteca y teme la picadura que está a punto de afectar sus pagos, aprenda cómo ahorrar en algo: trucos infalibles para probar.

Hoy en día, conseguir una hipoteca no es nada fácil. Los gastos en los que todos incurrimos ciertamente no son indiferentes y Los precios altos afectan a todosLo que provocó graves sacrificios, especialmente para las familias con niños. Los precios del combustible han subido, al igual que las facturas y el gasto compartido. Además, si también hay una hipoteca a continuar, la situación se vuelve no poco más complicada: Aquí se explica cómo ahorrar.

Son días muy duros para cualquiera que tenga una hipoteca. Costo de prima variable única literalmente exploté: Se habla de un 45% de crecimiento para los que acaban de firmar, mientras que de un 30% para los que ya han pagado los primeros 13-14 años de la hipoteca a veinticinco años. Las altas primas ponen de rodillas a muchas familias italianas, pero hay trucos tratar de salvar: Aquí están todos.

Agridulce en hipotecas, no temas: ahorra dinero así

Primero, a la hora de elegir tu casa No debes salir de tu camino, Elegir una casa cuyo costo no quepa en los bolsillos: Esta elección, aunque pueda parecer sostenible en un principio, se vuelve muy pesada a la larga. Si además de la hipoteca tienes otros préstamos en curso, la situación se puede complicar: una forma de conseguir ayuda es pedir un plan de pagos, o Reducir el interés.

En el caso de un interés más bajo, obviamente esto implica una prima más alta: en este caso, si estás seguro de que puedes pagarlo, también puedes preguntarle al banco Pagar la hipoteca cada dos semanas, reduciendo así el número de cuotas perdidas. Asimismo, poder pagar el préstamo antes de tiempo le permite ahorrar intereses en la parte faltante del período de amortización.

Principalmente en la tasa de hipoteca El papel del modificador.: En el caso de la primera variable, la fluctuación del precio de mercado tiene un efecto enorme. Si tiene miedo de todo esto, lo mejor es que elija la hipoteca de tasa fija o la hipoteca combinada como máximo. Si te encuentras en una situación difícil y te das cuenta de que la cantidad requerida cada mes es excesiva, puedes elegir renegociación de préstamoAl enviar una solicitud para cambiar algunas condiciones, como el precio y la duración.