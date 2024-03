Tras el fin de dos matrimonios (el primero con… Andrea Busseri Vicientonces con Branko Tesanovic(ex actor y bailarín). Bárbara De Rossi Lo vuelve a intentar con el tercero. Simone Frattini. a casamiento Celebrado el pasado mes de diciembre. Y al semanario El cantante y la mujer. Ahora se describe a sí misma como una «mujer felizmente casada». La actriz, que ahora está de gira con la comedia «Magnolias de acero», ha vuelto a encontrar la serenidad porque a su lado «tengo un marido maravilloso y cuando estoy fuera de casa no veo la hora de volver. Porque allí, en En casa me siento muy bien».

Bárbara De Rossi: «Hombre maravilloso»

En el semanario de Angelo Ascoli, Barbara De Rossi afirma haber encontrado en Simone “un hombre muy fuerte y fuerte, que sabe vivir, amar y también abrazar”. Cumplimos nuestro deseo y decidimos hacerlo sin decírselo a nadie porque ese momento era solo nuestro. No todo está hecho para publicarse en las redes sociales, mostrarse o ponerse a la vista. Felizmente nos lo guardamos para nosotros. Un poco como lo hizo mi padre”.

Vivió cinco años en la Toscana, rodeado de naturaleza, lejos de la ciudad. “Cuando no estoy en el escenario me dedico a mi realidad de esposa y madre de una hija de veintiocho años. En el pasado siempre luché por estar en el mundo del espectáculo, pero ahora ya no tengo ese deseo”. Ahora solo queda su familia, su marido Simón…

