Cumpleaños 80 de Franco Perino: “¿Qué comemos para sentirnos bien?” ¿Medicamentos contra la obesidad? «Pueden ser peligrosos».

“¿El objetivo que todos deberían fijarse? Viva sano el mayor tiempo posible. Antienvejecimiento en mente y cuerpo gracias al antídoto más potente: los alimentos que ingerimos cada día. Franco Perino, Cumple ochenta años hoy, 30 de abril, siempre fue un entusiasta partidario. Tras dirigir durante cuarenta años el Departamento de Medicina Preventiva y Predictiva del Instituto de Oncología de Milán, el epidemiólogo emiliano no ha perdido la oportunidad de repetirlo. Advierte contra los atajos: “Comer bien debería ser un hábito diario. Nuestra salud mental y física está en juego”. En cuanto a la obesidad: “Casi mil millones de personas en el mundo la padecen, aproximadamente una de cada ocho, y en Italia, según los últimos datos”.Informe del barómetro italiano de la obesidadSeis millones de personas son obesas, lo que supone más o menos el 12% de la población adulta. «Es una emergencia total que requiere una revolución cultural».

Doctor, pero ¿qué es exactamente la obesidad?

“La obesidad es una condición clínica caracterizada por la acumulación patológica de exceso de grasa corporal que repercute negativamente en la calidad de vida y la salud. Para determinar si una persona es obesa o no, generalmente se utiliza el índice de masa corporal (IMC). IMC): Es una medida que se obtiene dividiendo el peso de una persona en kilogramos por el cuadrado de su altura en metros (kg/m²). Un IMC de 30 o más indica obesidad. Advertencia: La obesidad es una enfermedad en toda regla que, además, aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades importantes: hablo de la diabetes tipo 2, las enfermedades cardíacas en general, los accidentes cerebrovasculares y algunos cánceres, por nombrar algunas. »

¿Cómo engordar?

“Al mismo tiempo, cada uno tiene su propia historia. Queriendo generalizar, supongamos que los factores que pueden conducir a esta condición son diferentes: desde el componente genético hasta la falta de actividad física, desde problemas de salud como la depresión por ejemplo, hasta factores ambientales, sociales y económicos. Luego, por supuesto, está la falta de disciplina y la adicción a la comida. La obesidad es una enfermedad compleja: el tratamiento requiere un enfoque integral para abordar las causas físicas y psicológicas.

En este momento histórico hablamos cada vez más de medicamentos contra la obesidad. ¿Es efectivo?

“Puede ser más peligroso si se usa incorrectamente. Estamos ante un extraño fenómeno social, ya que mucha gente recurre a él, especialmente en Estados Unidos, sin que exista una necesidad real. Entre ellos también se encuentran muchas personas famosas y populares. Personas que mueven a las masas, por así decirlo, sin pensar en las consecuencias”.

¿qué significa?

“Existe un medicamento (en realidad más de un medicamento, pero este es el más popular) que en realidad es un antidiabético que tiene como objetivo reducir los niveles de azúcar en sangre y prevenir enfermedades cardíacas. Lo utilizan los adultos para tratar la diabetes tipo 2 cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes para mantener la enfermedad bajo control. ¿Te hace perder peso? Sí, pero contratar para este fin es inapropiado. Además, la creciente demanda para resolver problemas de peso ha hecho que no esté disponible para muchos diabéticos que lo necesitan.

¿Por qué este medicamento puede ser tan peligroso?

“Para la ciencia, es un fármaco cuyo ingrediente activo, la semaglutida, es un análogo sintético del GLP-1, la hormona que hace que el páncreas produzca insulina. El ingrediente activo actúa como un «agonista» del propio receptor hormonal, activándolo. Esto se consigue estimulando la secreción de insulina, por un lado, y reduciendo la secreción de glucagón, por otro, cuando aumentan los niveles de glucosa. Sin embargo, durante la hipoglucemia, la semaglutida reduce la secreción de insulina sin alterar la secreción de glucagón. El peso corporal y la masa grasa se reducen debido a una disminución general del apetito. La semaglutida imita la acción de la hormona GLP-1, que generalmente es secretada por los intestinos después de una comida. El GLP-1, a su vez, indica al cerebro que estamos llenos: de esta forma no nos anima a comer más o más de lo necesario. Presta atención a los efectos secundarios importantes: los más comunes son parálisis gástrica, hinchazón, acidez de estómago, náuseas, vómitos, astenia, reflujo gastroesofágico, mareos, estreñimiento, etc.

Entonces, ¿cómo se puede combatir la obesidad?

“Come bien todos los días. Distribuya las comidas con cuidado a lo largo del día. O mejor dicho, durante las horas del día. Tomemos, por ejemplo, un estudio israelí limitado pero muy importante de 90 mujeres obesas, divididas en dos grupos de 45 personas cada uno. Durante tres meses, cada una de estas mujeres, como parte de una dieta baja en calorías, comió los mismos alimentos en cantidades iguales. Sin embargo, un grupo siempre tomaba un desayuno abundante y una cena muy ligera, mientras que el otro grupo hacía todo lo contrario. Las mujeres del primer grupo fueron las que perdieron más kilos, 9 kilos para ser exactos. En cuanto a las mujeres del segundo grupo, es decir, las que comieron mucho por la noche y menos en el desayuno durante ese período, perdieron sólo 3 kilogramos. «Esto significa que no son sólo las calorías las que nos hacen engordar, sino también cuándo y cómo comemos».

¿Cuándo debemos comer?

“Los estudios demuestran que para perder peso debemos dejar pasar al menos 14 horas entre la última comida del día y el desayuno de la mañana siguiente. Además, la cena debe ser muy ligera. Aún mejor si te lo saltas. En cualquier caso, no se debe comer por la noche.»

En cambio, ¿cómo debemos comer?

“Mastica mucho. Hago una pregunta que siempre nos hace pensar: ¿Las personas obesas tragan la comida sin masticarla porque son obesas, o son obesas porque no mastican? Quizás la segunda explicación sea más correcta. Un estudio piloto que comparó a quienes masticaban cada bocado 15 veces con aquellos que masticaban el mismo bocado 40 veces encontró un efecto diferente sobre las hormonas producidas por el sistema digestivo: la masticación prolongada hacía que el estómago produjera menos grelina, una hormona secretada por el sistema digestivo. . Estimula el apetito. Sin embargo, los intestinos producen más colecistoquinina, la hormona que calma el centro del apetito, y GLP1 (péptido 1 similar al glucagón), como se mencionó anteriormente, la hormona que reduce el azúcar en sangre y ayuda a perder peso. Más estudios han encontrado que masticar con frecuencia reduce el apetito y los antojos de comida.

Díganos, Doctor: ¿Qué debemos poner habitualmente en nuestros platos?

“Todas las verduras excepto las patatas: aumentan mucho el azúcar en sangre. Luego: todos los cereales integrales, especialmente el arroz, que es el más pobre en proteínas. Para el pan integral, asegúrese de que esté elaborado con harina integral y no con harina blanca mezclada con salvado. El pan es excelente, siempre elaborado con cereales integrales, con semillas de calabaza, girasol, lino y sésamo: bajan el índice glucémico del propio pan. Volviendo a los cereales, si optas por consumirlos en el desayuno, en forma de muesli por ejemplo, debes tener cuidado de que no contengan azúcares ni otros edulcorantes. Conviene saber, entonces, que las numerosas fibras que contiene, por un lado, son muy saciantes y, por otro, alimentan la beneficiosa microflora intestinal (una microflora sana ayuda a no ganar peso). Las legumbres también suelen estar en la mesa. Además de su bajo índice glucémico y su alto contenido de fibra, contienen inhibidores de las enzimas que digieren los almidones, ralentizando así la digestión y la absorción de glucosa y, por tanto, el efecto glucémico general de la comida. Además, inhiben la lipasa pancreática, es decir, reducen la absorción de grasas. Todos estos son rasgos “antinutricionales”, pero son útiles en momentos de sobrealimentación. Las frutas merecen una discusión aparte y deben consumirse con moderación si son azucaradas, como las uvas, los higos y los plátanos. Por otro lado, las nueces, avellanas, almendras y pistachos contienen altas calorías, pero te ayudan a evitar el aumento de peso. Sobre la mesa, incluso pequeñas dosis de kéfir, yogur y vegetales fermentados, para obtener probióticos eficaces”.

¿Más proteínas o carbohidratos en la mesa?

“En primer lugar, disipemos un lugar muy popular. Muchos nutricionistas creen que los carbohidratos hacen ganar peso y las proteínas hacen perder peso. Este no es el caso. En nuestros estudios DIANA, logramos reducciones de peso significativas (una media de 4 kg en 5 meses) y mejoras en el metabolismo al aumentar, no disminuir, los carbohidratos, sino solo los cereales integrales y las legumbres. Luego eliminar los azúcares, las patatas y las harinas refinadas, y reducir las proteínas animales. En nuestra sociedad consumimos muchas proteínas, especialmente proteínas animales: alrededor del 16 por ciento de nuestras calorías, el doble de las necesidades reales. Sin mencionar que cuanto más comemos, más gordos nos volvemos. Sólo las dietas ricas en proteínas (con entre un 40 y un 50 por ciento de calorías en forma de proteínas) te harán perder peso, pero porque son intoxicantes. Al envenenar el centro del apetito se come menos. Quienes siguen estas dietas, una vez que dejan de comer proteínas en exceso, ganan más peso que antes. «Es mejor comer alimentos para humanos: cereales integrales, legumbres, verduras, frutas y carne sólo de vez en cuando».

Finalmente, ¿qué alimentos deberías evitar?

“Ese 'sobreprocesamiento' por parte de la industria. Los epidemiólogos de la Universidad de Harvard han desarrollado una clasificación de alimentos que causan obesidad. Principalmente patatas chips, luego patatas, bebidas azucaradas, carnes procesadas (hamburguesas, salchichas, embutidos y embutidos), carnes rojas, zumos de frutas sin azúcar, harinas refinadas, dulces comerciales y mantequilla.