¿Cumbre Rusia y Ucrania en septiembre en Nueva York para intentar poner fin a la guerra? La señal de la Unión Europea ante el estancamiento militar

Es posible que representantes de decenas de gobiernos del mundo se reúnan en Nueva York el próximo mes de septiembre, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para abordar el verdadero atolladero en el que terminó la guerra entre Rusia y Ucrania después de 18 meses, y para tratar de trazar el camino hacia eso. terminarlo. Hablar públicamente de una iniciativa de paz -ya sea para Rusia o para Ucrania y sus aliados- parece un tabú insuperable en ausencia de una presencia oficial de los interesados ​​en negociar, pero se sabe que la cuestión de la paz estrategia de escape La cuestión del conflicto en Europa del Este lleva meses sobre la mesa de los consejos mundiales, incluida la Casa Blanca, y ese es precisamente el sentido de la reunión que podría celebrarse en Estados Unidos en septiembre. El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, mencionó el trabajo diplomático entre bastidores de la reunión. En una conferencia de verano en Santander, España, el jefe de la diplomacia europea dijo el lunes que sus funcionarios están trabajando arduamente para sentar las bases para una «reunión de alto nivel» de representantes de los gobiernos e instituciones del mundo sobre el destino de la guerra de Rusia en Ucrania. . La idea es elevar la reunión ya programada al margen de la Asamblea General de la ONU, del nivel de directores de asuntos políticos en los ministerios al de ministros de Relaciones Exteriores, lo que significa el salto de la “burocracia diplomática” a la política, para abreviar. La iniciativa será un seguimiento efectivo de la reunión celebrada a principios de agosto en Jeddah, Arabia Saudita, con la participación de representantes de 40 países, incluida China. La Asamblea General anual de la ONU se inaugura oficialmente en la Sede de la ONU en Nueva York el 5 de septiembre, aunque el debate general y otras iniciativas importantes que involucran a los jefes de estado y de gobierno del mundo están programados para medio mes después.

El delicado equilibrio entre el apoyo a Kiev y la diplomacia

Al referirse (rápidamente) a la iniciativa, Borrell quiso presentar los esfuerzos de la diplomacia occidental como dirigidos a arrinconar a Rusia, en lugar de abrir perspectivas reales de paz. Para el ex ministro español, Jeddah fue «un paso más para que Ucrania consiga que la comunidad internacional presione a Rusia para que detenga la guerra». Oficialmente, sólo hay una solución para que la UE ponga fin al conflicto, reiteró Borrell: “Rusia ha comenzado (la guerra, Sr. Dr.Rusia debe ponerle fin. Sólo Rusia puede hacerlo». Pero el significado de la iniciativa en construcción para septiembre es claro. Por otro lado, no es casualidad que hace apenas una semana un alto funcionario de la OTAN «dejó caer» un progreso que estaba en boca de todos. diplomáticos, aunque lejos de la atención pública Stefan Jensen, Jefe de Gabinete del Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que Ucrania puede obtener inmediatamente la membresía en la OTAN si acepta sentarse a la mesa de negociaciones y ceder parte de su territorio (que ya está ocupado por Las fuerzas de Moscú). ) a Rusia Mesa redonda con medios de comunicación noruegos En su intervención en la conferencia anual “Quo vadis Europe” (a la que también asistió por videoconferencia el Ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba), Borrell destacó una vez más el apoyo europeo a Ucrania, también desde el punto de vista militar. La Unión Europea podría cubrir parte de los costes de transporte de los F-16 estadounidenses a Kiev operados por los Países Bajos y Dinamarca, y en este caso también es posible recurrir al instrumento del Fondo Europeo de Paz, si los Gobiernos dan su consentimiento. «Pero desgraciadamente – señaló Borrell respecto a los cazas – no será posible utilizarlos muy pronto» porque Occidente es culpable de «indecisión» y los pilotos ucranianos primero deben recibir la formación necesaria. «Cuanto antes empiecen, mejor», instó Burrell. Pero, de hecho, los armamentos pueden ser útiles para Ucrania en el período de posguerra, al menos en el sentido cálido de la palabra, si la cumbre de septiembre en Nueva York toma forma y da un giro diplomático al conflicto.

