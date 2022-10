Cumbre de Praga, von der Leyen: las existencias de la UE al 90%, fijadas para el invierno – Economía

“A siete meses de iniciada la guerra, estamos más preparados para el invierno” en el ámbito energético. “Nuestras existencias hoy son un 90%, un 15% más que el año pasado”. Así lo afirmó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Ahora es el momento de discutir cómo limitar el aumento de los precios de la energía y la manipulación de Putin”, dijo. La presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, llega al Castillo de Praga -. El segundo tema importante a discutir es la igualdad de oportunidades, es decir, las empresas de cada país tienen la misma oportunidad de participar en el mercado único, con acciones. El tercer punto es RePower, cómo actualizarlo. No habrá una decisión hoy, ya que es un consejo informal, pero está en proceso de preparación para el Consejo de octubre».

«La comisión propuso un tope para el gas en marzo, pero en ese momento no era atractivo -explicó von der Leyen-, pero ahora la situación ha evolucionado y los estados miembros ahora quieren discutir el tope de precios. Estoy seguro de que se puede encontrar una solución». .”

«Volveremos a hablar de reconstrucción, Habrá una gran conferencia en Alemania para el plan de reconstrucción. En Ucrania una gran unidad, Muchos se quejaron de una propaganda rusa más agresiva en sus países: “También el primer ministro Mario Draghi en Praga”.En energía, las cosas se mueven. La autoridad presentará al Consejo el 19 de octubre una propuesta en la que los tres elementos -tratar de bajar los precios, tener un elemento de solidaridad en el mecanismo y comenzar a reformar el mercado eléctrico- son:Selecciona al primer ministro. «Estoy de acuerdo con la propuesta de Gentiloni y Breton. Hubo propuestas similares incluso hace 5 o 6 meses.. Es una sugerencia muy natural, especialmente después de la decisión alemana. Esto es lo que se requiere para poner a todos los países, ya sean aquellos con espacio fiscal o no, en el mismo nivel, dijo el primer ministro Mario Draghi en Praga.

«Cualquier intervención que apunte a los precios del ‘gasolina’ en el mercado plantea automáticamente dudas sobre la seguridad del suministro, por lo que debemos discutir estos asuntos con mucho cuidado». El canciller alemán dijo que Olaf Schulz Al final de la cumbre informal de la UE en Praga. «Todos estamos de acuerdo en que los precios de la gasolina son muy altos y tenemos que discutir con Noruega, Estados Unidos, Japón y Corea cómo reducirlos», agregó.

“Nuestros ciudadanos exigen soluciones, tienen que pagar sus facturas y nosotros tenemos que dar soluciones, como en el caso del Covid”, dijo el presidente del Parlamento Europeo. Roberta Mitsula entrando al Castillo de Praga. «Es hora de encontrar soluciones comunes y soy muy optimista de que las encontraremos», agregó. «Estoy muy aliviada de que desde el 24 de febrero la Unión Europea haya mostrado una unidad sin precedentes. ¿Tenemos que hacer más? Sí. ¿Hay peligro de división? Tenemos que demostrar que no existe», agregó. Mitsula. «Me gustaría ver un acuerdo sobre un límite, los estados no compiten entre sí mediante ofertas, no deberíamos poner a diferentes ciudadanos en un campo de juego diferente».

En su discurso en la cumbre informal de la UE, Mitsola reiteró que «necesitamos una fuerte señal de unidad. Por eso es esencial un tope de precio del gas a nivel europeo. No podemos ofertar más alto que otros. Muchas compañías de energía lo están haciendo. Beneficios enormes especulación del mercado. El exceso de ganancias debería estar destinado a aliviar la difícil situación de los hogares, las pequeñas y medianas empresas y las industrias que luchan con el aumento de las facturas. Mi sugerencia es que aprendamos de la pandemia y, Como con las vacunas, negociamos colectivamente y dejamos de especular con los precios«.

Viena, sin embargo, se está alejando de la premisa de un tope de precios que «no debería convertirse en un embargo de gas de Rusia», como dijo el canciller austriaco, Carlos Nehamer Sin embargo, dijo que apoya las negociaciones para una solución social para bajar los precios del gas y la energía.

También en Praga para la cumbre informal de líderes europeos El primer ministro Mario Draghi. El apoyo a Ucrania, la inflación y la crisis energética son los principales temas de la mesa de la cumbre, a los que se vinculará el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

olvidar Kyiv necesita armas pesadas y tanques. Los estados miembros pueden aportar “armas” dado que Rusia ha implementado una nueva escalada y debemos responder de manera proporcionada.” Borrell: Propondré un nuevo tramo de ayuda militar para apoyar las misiones de armamento y entrenamiento (ANSA)

Por la mañana, el comisario europeo de Economía dijo: Paolo Gentiloni, en Radio Anch’io, en Radio1. “La idea de un price cap puede tener contraindicaciones, en el sentido de que la dirección de los mercados, el trato hacia los países -porque obviamente la actitud hacia Rusia no puede ser la misma hacia Noruega o ‘Argelia– requiere de una herramienta bastante compleja. , El precio máximo dinámico puede satisfacer esta necesidad’”, lo puso el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en Radio Anchio en Radio 1.

«La discusión técnica seguirá, pero si la Comisión Europea pone una propuesta sobre la mesa de cara a la cumbre de ‘líderes de la UE’ del 20 y 21 de octubre, creo que ahora se acercan las posiciones ‘interestatales'», repitió el comisario. , sin embargo, su alegato «no es para satanizar» sino para entender las posiciones de quienes dicen que con el techo en el precio del gas, no tenemos». «Mientras tanto -dijo- tenemos más del 90% de inventario y hemos reducido el gas ruso del 40 al 7,5%, por lo que estos riesgos se han reducido mucho en los últimos meses».

Sobre el techo del precio del gas, «los diferentes intereses y posiciones siguen siendo diferentes» entre los estados miembros, «Creo que que se acercaNos llevó algo de tiempo incluso cuando ocurrió la crisis de la pandemia”. Creo que ha llegado el momento porque esta diferencia entre los que piden un tope en el precio del gas y los que temen que ese tope cause un problema de suministro es que ha pasado mucho tiempo, y creo que la Comisión Europea ahora está listo para hacer una propuesta».

«Creo que la ‘nueva idea de cofinanciación sobre el modelo enfático’ se va a abrir camino, nos hemos puesto en la puerta para decir que ante esta situación» de crisis, un precio tope el comisario europeo de Economía explicó que el gas «no sería una supersolución» y que se necesitarían Herramientas Comunes. Y agregó: «Vamos a necesitar más solidaridad, el tope del precio del gas no es suficiente porque si cada uno usa su dinero solo, dados los desequilibrios en el espacio de nuestro presupuesto, no es suficiente».

“No sé si hubo choque, no lo creo – dijo Gentiloni Preguntado por el presunto enfrentamiento entre la líder del rescate Giorgia Meloni y el primer ministro Mario Draghi -. Italia ha alcanzado hasta ahora los objetivos que debería haber alcanzado según lo previsto. Es uno de los dos países en los que la Comisión ya ha emitido un dictamen positivo sobre los segundos pagos, el otro es España”. Hasta ahora se han respetado los tiempos «pero» la «carrera contrarreloj» debe continuar. La urgencia está ahí, pero no hay demora por ahora”.