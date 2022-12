Cuidado con la televisión. Aquí también se explica cómo modificar dispositivos más antiguos

Después de meses de espera, aquí estamos: la transición a lo nuevo comienza hoy TDT. El primer paso es desactivar la codificación MPEG-2 y se desenchufarán todos los canales que no emitan en HD, es decir, los que estén colocados a partir del número 500 en nuestro televisor. Además, a partir de hoy, todas las estaciones de TV nacionales y locales solo serán visibles si tienes una. televisión o un decodificador capaz de soportar la nueva tecnología. No te asustes, porque la transición al nuevo estándar Mpeg-4 ya está activa desde hace unos meses en las principales cadenas nacionales y si hasta ahora has podido sintonizar Rai 1, Canale 5 y La 7 (que en el mientras tanto se han unido con las palabras «Hd»), Su televisor no está enchufado apagarAl menos en esta primera etapa.

Riesgos

Por otro lado, si aún ve Sd (es decir, definición estándar) escrito junto al nombre del canal, es probable que su televisor o decodificador no sea compatible con las nuevas transmisiones. Sin embargo, antes de comprar un nuevo dispositivo, Mise recomienda que proceda con un restablecimiento de canal y sugiere comunicarse con una de las nuevas Centralitas de TV Digital activadas por el Ministerio de Empresa (accesible al 06-87800262 o en Whatsapp al 340-1206348) específicamente para responder preguntas y las dudas más comunes sobre la reubicación. Sin embargo, si el reinicio también falla, es hora de comprar un nuevo televisor o decodificador que pueda soportar la transición al nuevo estándar, que se introducirá gradualmente durante los próximos meses y a lo largo de 2023.

los exámenes

De hecho, la primera actualización solo dejará en la oscuridad los dispositivos más antiguos (los primeros televisores HD-ready con decodificadores SD incorporados, es decir, dispositivos que ahora tienen más de 10 años), pero para tener un televisor capaz de soportar Además del códec que se activa hoy, hasta la transición al nuevo estándar dvb-t2 (que, salvo cambios de planes, debería comenzar en enero), hay algunas comprobaciones que realizar. Primero, verifique que su televisor aún no sea compatible. Los modelos comprados después del 1 de enero de 2017 deben ser conformes a la Ley. Los que compraron en la tienda después de esta fecha pueden estar tranquilos. Simplemente explore el manual del televisor y busque la palabra «DVB-T2 HEVC/H265» en «Sintonizador digital» y eso nos da luz verde. También puede ir al canal Rai 100 o 200 Mediaset y verificar si aparece el escrito «HEVC MAIN10 test», lo que confirma el cumplimiento total del nuevo estándar. Por otro lado, si su televisor no es compatible, simplemente compre un decodificador.

tratos

Hay varios modelos disponibles, que rondan los 50 euros y varían mucho según las necesidades, desde 19,99 para los modelos básicos y hasta 150 euros para los más avanzados. Obviamente, es necesario verificar que el decodificador lleve las palabras «recepción dvb-t2 con codificación principal HEVC 10», de lo contrario el gasto será inútil. La compatibilidad entre las salidas del decodificador y las entradas del televisor también es importante: si el televisor solo tiene euroconector, no será posible conectarlo a un decodificador que solo tenga salidas hdmi. Entre las características adicionales que podrían aumentar el precio del decodificador se encuentran un lector de tarjetas inteligentes, la disposición a conectarse a Internet y la presencia o ausencia de puertos USB y un disco duro interno. En tanto, ha habido un cambio en el bono de TV: a partir del 12 de noviembre deja de estar activa la plataforma puesta a disposición por la agencia tributaria para recibir bonos de TV y decodificadores. Por otro lado, sigue en vigor el bono «Decodificador a Domicilio», que prevé la entrega a domicilio del decodificador a todos los ciudadanos de 70 años o más, con una pensión no superior a 20.000 euros anuales y que sean titulares de la licencia Rai. tarifa.