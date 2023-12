¡Cuidado con estos alimentos! Experto en nutrición hace sonar la alarma: no son tan saludables como crees

Hay alimentos que no son tan saludables como crees. A continuación te presentamos algunos de los más utilizados y que según los nutricionistas deben consumirse con moderación.

Para llevar una dieta sana y cómoda a la vez, la clave es comer bien eligiendo alimentos saludables pero sin volverse loco ni una sola vez. Sucede que prueba algo menos adecuado.

Sin embargo, para poder actuar de esta manera es muy importante tener al menos un conocimiento básico de los alimentos y de lo que llevamos a la mesa cada día. Ejemplos de esto incluyen alimentos que a menudo se consideran más magros o saludables pero que en realidad no lo son en absoluto. Un atractivo cada vez más generalizado entre Los nutricionistas apoyan claramente una dieta basada en alimentos naturales Por tanto, más sanos y, a menudo, mejores.

Estos son los alimentos a tener en cuenta

A menudo sucede que para perder peso o mantenerse estable se opta por comprar productos patrocinados como productos adelgazantes o productos superproteicos. Pero estos alimentos A menudo están muy procesados. Por tanto, menos correcto. Todo con muy pocos beneficios que no sirven para perder o mantener peso. Algunos ejemplos son las tortas de arroz, la espelta, la avena u otros cereales. Además de ser rico en azúcares, se procesa a partir de cereales que muchas veces se queman y por tanto son perjudiciales para la salud. Lo mismo puede decirse del yogur proteico, que se procesa con aditivos para conseguir un buen sabor.

Incluso los edulcorantes clásicos sin calorías no son los mejores porque Puede alterar la flora bacteriana. ¿Qué pasa con los desayunos preparados? A menudo se anuncian como saludables o light, pero sólo hay que leer la etiqueta de ingredientes para descubrir que muchos de ellos ni siquiera son alimentos reales. En definitiva, elegir alimentos bajos en grasas, light y proteicos no siempre es la mejor opción. Una persona verdaderamente sana está representada por una dieta basada en alimentos reales. Alimentos no procesados ​​que se pueden preparar en casa. Combinan bien entre sí.

De esta forma, consumiendo cereales integrales, verduras, frutas frescas y secas, legumbres, carnes magras y especias como el aceite de oliva virgen extra, podrás darte un capricho de vez en cuando sin pensar demasiado. En este caso, la opción más saludable es optar por un trozo de tarta casera. Pizza para comer con amigos y familiares.

Definitivamente no es un producto que prometa contener menos grasas o calorías pero por otro lado contiene muchos ingredientes y materiales ultraprocesados. Y una creciente condena por parte de los expertos en nutrición. Al comer de la manera correcta y aprender a elegir alimentos reales, la diferencia será realmente enorme. También podrás disfrutar de una deliciosa comida.