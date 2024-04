¿Cuesta mucho comprar una tarjeta gráfica? Hay quien los construye en casa: nueva tecnología

El coste de las tarjetas gráficas está empezando a subir de nuevo y las GPU son cada vez más caras: alguien está solucionando el problema fabricando una en casa.

si El mercado de las consolas está muy en augeS y líder sony Y nintendo Para seguir vendiendo millones de unidades cada año, la razón es simple: crear una Computadora Los juegos cuestan dinero 3 veces más Incluso el diseño más potente que se pueda fabricar en el mercado después de 6 meses siempre será sustituido por un diseño de mayor rendimiento.

El problema con los juegos de PC es que las empresas que producen la unidad central de procesamiento (CPU), la unidad de procesamiento de gráficos (GPU), la RAM y el disco duro Están constantemente desarrollando nuevos dispositivos para sacar al mercado.mejorando y superando los principales productos de hace unos meses aunque sean los que tú produce.

Lo que alimenta este círculo vicioso es la feroz competencia en este sector y la necesidad de no quedarse atrás, sino Los jugadores son los que pagan el precio, que casi siempre se encuentra en ordenadores en los que los videojuegos no se ejecutan en todo su potencial. La única forma en que un entusiasta puede estar seguro de que su consola es superior a otras en cuanto a resultados es hacerlo.Compra continua de piezas nuevas.El juego no vale la pena.

¿Tarjeta gráfica de alto costo? Hay quienes lo evitan creándolo ellos mismos.

El coste de los componentes de PC es realmente muy alto, más aún para los componentes de primera línea que acaban de salir al mercado. No hay duda de que las GPU encabezan la clasificación de costesque en casos extremos puede costar miles de euros, que es el precio por el que puedes crear dos diseños completos, medio y bajo.

Entre las razones por las que las tarjetas gráficas son tan caras también está la Un enorme duopolio AMD-Nvidia. Si es cierto que las dos empresas líderes en este sector subcontratan la construcción a terceras empresas, permitiendo efectivamente versiones personalizadas de sus GPU, también lo es que la infraestructura de las tarjetas gráficas depende de ellas.

La única empresa que intenta desafiar este duopolio y ofrecer una alternativa viable es Intel (que ya es líder en la industria de CPU). De hecho, desde hace algún tiempo, Intel decidió producir unidades de procesamiento gráfico que no están integradas en sus procesadoresYo, el precio es definitivamente inferior al de la competencia y los resultados son alentadores, aunque son inferiores en términos de rendimiento que los de la competencia.

También hay personas como el desarrollador Dylan Barrie, que él mismo construyó la GPU desde cero. Desarrollador de software para la industria del juego durante 12 años.Barry empezó a trabajar en su GPU hace 4 años. Recientemente completó su trabajo y lo llamó FuryGPU.

esta es una tarjeta Gráficos compatibles con sistemas operativos. Y el Componentes modernos, pero con poder limitado. Actualmente, de hecho, la primera versión de FuryGPU sólo es capaz de ejecutar videojuegos de alta resolución producidos en los años 90, es decir, aquellos que fueron los primeros en explotar el modelado 3D poligonal.