Cuenta corriente, como proteger el dinero de la recesión.

A largo plazo, puede costarle caro mantener bienes inmuebles en su cuenta corriente. Algunas herramientas de inversión pueden generar dinero inesperado.

El dinero en la cuenta corriente, que siempre ha sido sinónimo de ahorro, puede enfrentarse a un futuro algo incierto. De hecho, a partir de 2022, las reglas para mantener el dinero en la cuenta se volverán más estrictas, debido al deseo de los bancos de no tener mucho dinero en stock. Tanto por los efectos nocivos de cantidades inmobiliarias mantenido durante mucho tiempo. La primera presión ya ha llegado, con algunas entidades de crédito preparándose para cerrar sus altísimas cuentas que contienen montos casi no utilizados en los canales de inversión. Esto se debe a que la gestión del dinero, en el período de las tasas de interés, no ofrece rendimientos significativos y representa más costo que beneficio.

El objetivo es alentar a los clientes a usar su dinero en lugar de mantenerlo en stock, lo que crea una carga tanto para quienes administran la cuenta como para los propios titulares de la cuenta. Esto es por una razón muy simple: la cuenta corriente se presenta como una herramienta útil para el pago, mientras que en sí misma no ofrece oportunidades de inversión, como sucede, por ejemplo, con los cupones postales. Para evitar costos de sellosLos fondos en la cuenta no deben exceder el límite de 5 mil euros. En la práctica, debe mantener suficientes fondos en esta herramienta para cubrir los gastos, sin aumentar demasiado el saldo.

Dinero en la cuenta corriente, cómo evitar el stock incorrecto.

El dinero que se deja almacenado sin inversión terminará teniendo un efecto perjudicial recesivo en cualquier economía. El problema a menudo es que los dueños del dinero no saben cómo usarlo, Cometer un error bastante común. Sí, porque dejar una liquidez excesiva en la cuenta, incluso sin grandes anuncios, conducirá a un mayor empobrecimiento. Ya sea por gastos operativos o por inflación, que aumenta en caso de poder adquisitivo débil. La belleza de esto es que evitar situaciones similares es más fácil de lo que cree. La acumulación de capital durante un período de tiempo variable es realmente posible incluso asignando cantidades muy bajas, incluso si es de 50 euros.

En este caso, estamos hablando del llamado «costo de oportunidad». La tendencia al ahorro es típica de todo contribuyente, acumulando gradualmente sumas de dinero con el fin de crear un fondo de liquidez útil para necesidades futuras. Incluso en este caso, existe un error común. Para mantener los importes afectados por su propia cuenta, Acumule por ejemplo 100 o 200 euros al mes sin obtener ganancias. Sin embargo, invertir los mismos montos en instrumentos capaces de lograr porcentajes atractivos, permitirá obtener cifras muy importantes en el largo plazo. Si desea recuperar los mercados de valores, los ETF son una garantía, dado que han regresado en la última década hasta en un 15%. Básicamente, siempre se trata de equilibrar las necesidades inmediatas con las ideas futuras.