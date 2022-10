¿Cuántos pasos debe tomar para mantenerse en forma y saludable? El número es tan pequeño que no lo creerás.

Si no quieres perder el cuerpo pero tampoco quieres encerrarte en el gimnasio, lo mejor es caminar, pero ¿cuántos pasos son suficientes para mantenerte en forma?

El hombre camina desde pequeño, y es una de las primeras cosas que aprende. De hecho, la postura erguida nos caracteriza como seres humanos y es precisamente por eso que caminar se considera un acto completamente innato e instintivo.

Pero si caminamos durante el día para ir al trabajo o a la escuela o a cualquier otro lugar y nuestras obligaciones diarias nos llevan, ¿por qué no intentar caminar tanto no por necesidad sino por voluntad? aferrarse a en apariencia? Y no tengas miedo porque yo pasos ¡Pocos días para hacerlo! Averigüemos juntos cuanto YO.

¿Cuántos pasos al día para mantenerse en forma? estudiar respuesta

Como hemos mencionado muchas veces, no se necesitan grandes sacrificios para mantenerse en forma. Pero lo que sí hay que hacer es, sin duda, reservar un momento del día para una actividad realmente sencilla y natural: caminar. ya sea que decidas caminar por la mañana O por la noche, en cualquier momento es bueno hacerlo. Pero, ¿cuántos pasos son suficientes para mantenerse en forma? Si imaginas un número desproporcionado, te sorprenderá gratamente que el número total de pasos diarios sea realmente pequeño. Esto lo confirma un estudio reciente, que indica cuántos pasos se requieren para mantenerse en forma. 8600.

Un número suficiente para evitar un aumento de la obesidad; Una condición que afecta principalmente a adultos de mediana edad, especialmente aquellos que son propensos al aumento de peso que puede oscilar entre una y una libra por año. Para los que ya tienen sobrepeso, el riesgo es alto y en estos casos hay que sumar otros 2.400 pasos para llegar a la cifra total 11000. De esta manera la obesidad se mantiene a una distancia segura.

Caminar no solo reduce la probabilidad de obesidad, sino también otros problemas como la presión arterial alta, el reflujo y el sueño, dijo el Dr. Problemas de apnea, depresión y diabetes.

Pero, ¿cómo aparecieron estos números? Durante cuatro años, más de 6000 participantes (de 41 a 67 años), con un IMC de 23,3 (típico para una persona sana), que usaban Seguir Esto les permitió realizar un seguimiento de sus actividades físicas durante al menos 10 horas al día. Por lo tanto, los investigadores pudieron acceder a los datos mediante el seguimiento de la actividad física de las personas desde el inicio del estudio hasta el momento del inicio de la enfermedad.

Los datos mostraron que los participantes que tenían sobrepeso (y, por lo tanto, con un IMC de 25 a 29) redujeron su riesgo de obesidad al caminar 11 000 pasos por día en un 50 %. Pero no solo es importante el número total, sino también la velocidad, que es igual de importante. Lo ideal sería dar unos 80 pasos por minuto para reducir en un 25% el riesgo de desarrollar demencia.

En definitiva, caminar es realmente bueno y no solo para nuestras actividades diarias. Pruébelo usted mismo y siga los pasos indicados. ¡Verás cuál es la diferencia!