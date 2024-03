¿Cuánto tiempo pasará antes de que muera toda la vida en la Tierra?

Respuesta corta: tienen menos tiempo del que piensas. Aquí tienes todo lo que necesitas saber

El final está cerca. He escuchado mucho esta frase en diferentes películas. Y libros de ciencia ficción. Post apocalíptico. Sin embargo, en escalas de tiempo astronómicas, esto no carece de fundamento. pero Nuestro destino está estrechamente ligado al sol., al que le quedan unos 5 mil millones de años de vida. pero, no tenemos mucho tiempoPorque él es nuestra estrella. válvulas de hidrógeno, se vuelve más grande, más cálido y más brillante. Esto significa que la superficie de la Tierra también se irá calentando gradualmente y en sólo un corto periodo de tiempo. Mil millones de añosToda la vida en la Tierra morirá.

No estaremos aquí para siempre en la Tierra.

Crédito: Annelisa Leinbach

Como todas las estrellas, el sol. En guerra Con atractivo propio. Trituración interna 1.989 x 1030 Un kilogramo de masa proporciona tal presión. Para comprimir el núcleo de hidrógeno. Y derretirlos en helio. Parte de esta energía calienta la Tierra y permite que se desarrolle la vida misma, pero es una guerra que el Sol está destinado a librar. Perder. De hecho, en algún momento el Sol se quedará sin combustible. En unos 5 mil millones de añosUna vez que se agote el hidrógeno, nuestra estrella se hinchará y se convertirá en una gigante roja. Para entonces, será lo suficientemente grande como para tragarse los planetas interiores del sistema solar y, muy probablemente, la tierra también.

Ten cuidado, aunque: Si crees que tienes mucho tiempo, estás equivocado. Cinco mil millones de años es lo que queda al planetapero el nuestro biosfera Tiene mucho menos tiempo. Estos pequeños aumentos de temperatura en el núcleo del Sol producen enormes aumentos en el brillo de nuestra estrella. Esto es lo que inevitablemente dominará también la biosfera de la Tierra, mucho antes de que el Sol se convierta en una gigante roja. Si aumenta el brillo del sol, también aumenta la temperatura de la superficie de la Tierra. Será el primer resultado de este fenómeno Evaporación del océanoLa atmósfera comenzará a llenarse de vapor de agua y el planeta quedará atrapado en una zona fortaleza calentamiento global Lo que la haría inhabitable (como Venus, sólo para que os hagáis una idea).

salida de la tierra. Crédito: NASA

Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos antes de que desaparezca la vida en la Tierra?

Sorprendentemente, sólo uno sigue vivo. Alrededor de mil millones de años. Este es un período de tiempo mucho más corto que los cinco mil millones de años que le quedaron al planeta antes de ser tragado por el Sol, y dado que la vida en la Tierra apareció hace al menos 3,5 mil millones de años, esto significa que los humanos sólo aparecieron en el universo en el final del dia. Desde la etapa habitable De un planeta. Esto explica mucho sobre la posibilidad de que haya vida inteligente en el universo.

