Cuánto dinero se necesita para ser feliz (según la ciencia)

¿Cuánto dinero se necesita para ser feliz? Una pregunta espinosa que ha sido respondida durante décadas. Sin embargo, no hay problema: nos encargaremos de ello. Ciencias Para decirnos cuánto dinero necesitamos para estar «saciados» y vivir una vida tranquila, lejos de las dificultades financieras, en la codiciada tierra de la felicidad.

El mito de la riqueza, ganar la lotería, hermosos autos y gente “despreocupada” une a millones de italianos, que no están convencidos de que el dicho “el dinero no compra la felicidad” sea confiable. Si el dinero es necesario para vivir de acuerdo con los estándares mínimos que la sociedad nos impone (ser propietario de una casa, alquilarla o ser dueño de ella, poder comprar, pagar las facturas y todos los demás gastos diarios), entonces tener mucho dinero te permite deshacerte de él. de varios caprichos, desde un auto caro hasta una hermosa casa, desde ropa y accesorios de diseñador hasta unas lujosas vacaciones, y sobre todo, no tienes problemas financieros.

Dejando a un lado las ganancias inesperadas o las herencias, la respuesta a la pregunta de cuánto dinero se necesita para ser feliz es apremiante para muchas personas: ¿cuánto se necesita para mantener a una familia, satisfacer las necesidades de la vida, comprar lo suficiente y disfrutar del tiempo libre? en palabras cortas ¿Cuánto tienes que ganar para estar satisfecho?

¿Cuánto dinero se necesita para ser feliz?

Durante décadas se ha difundido la idea de que el dinero no es capaz de generar felicidad. Son muchos los estudios que han intentado demostrar que ganar más de lo que uno necesita para satisfacer las necesidades básicas y la comodidad es inútil, incluso perjudicial, en la búsqueda de la felicidad. Intenta, eso sí, no desesperar a quienes no se acercan a los números más habituales asociados a la felicidad.

Recientemente, sin embargo, las cosas parecen haber cambiado. Abundan los estudios científicos que confirman un hecho histórico para muchos: cuanto más dinero tenemos, mejor estamos. Pero, ¿es realmente así?

Un análisis de unos investigadores ingleses sobre los datos recopilados por la Oficina de Estadísticas Nacionales y el Happy Planet Index se remonta a 2020 con el objetivo de descubrir ¿Cuánto dinero necesita el ciudadano medio para vivir una vida feliz?. ¿la respuesta? 33864 libras, lo que equivale a 38.882€en el año.

Estudio publicado en 2021 por Matthew Killingsworth de la Universidad de Pensilvania sugiere en cambio, simplemente, más El dinero que tenemos, somos los más felices.

Andrew T. Gibb y sus colegas de la Universidad de Purdue, junto con otros de la Universidad de Virginia, abordaron la pregunta «¿cuánto dinero se necesita para ser feliz?» en el estudio tituladoFelicidad, saciedad de ingresos y puntos de inflexión en todo el mundoTratando de entender si la felicidad aumenta indefinidamente con el aumento de los ingresos o si hay un punto en el que el aumento del dinero del que dispone un individuo le impide alcanzar un mayor bienestar, a través de una encuesta internacional con una audiencia de 1,7 millones de personas repartidas en 164 países.

Del estudio, fechado en 2018, queda claro cómo Los que viven en países ricos necesitan más dinero Para definirse como felices, estamos en el campo del «bienestar subjetivo», un término que pertenece a las ciencias sociales. En muchas partes del mundo, tener más dinero —más allá del nivel de «saciedad», una métrica que mide la suficiencia percibida—»Se asocia con índices de vida bajos.». Los autores señalan que “Un estudio nacional reciente encontró una caída leve pero significativa en las calificaciones de vida.«Entre los de rentas muy altas»en países ricos».

El estudio determina que La cantidad perfecta de dineropromedio y tener una vida satisfactoria, $95,000, poco más 87.000 euros. En cambio, para el bienestar emocional, entre 60.000 y 75.000 dólares son suficientes, es decir, Entre 55.000 y 69.000 euros. por año por supuesto.

A nivel internacional, los hombres necesitan menos dinero para ser felices (82.600 euros) que las mujeres (91.800); Los individuos con mayor nivel educativo creen que necesitan más dinero para estar satisfechos (105.500€) que los menos formados (78.000€).

Pero tenga cuidado: aunque los resultados de esta investigación se alinean con los de muchos otros sobre el tema de la felicidad y el dinero, hay problema metodológico. Estos estudios se basan en gran medida en Datos autoinformadosfactor que los hace objeto de diversas críticas.

Como lo confirmaron muchos estudios anteriores a este, el análisis en cuestión también muestra que después del «punto de saciedad» la felicidad disminuye. Sería bueno si este fuera el «problema» más común.

con sEl salario medio anual en Italia es de 29.500 euros, más del 80% de los italianos, de hecho, no califican en el maratón hacia la felicidad. Afortunadamente, los estudios científicos no siempre son correctos. O, al menos, eso esperamos.