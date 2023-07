¿Cuánto dinero aportará a las arcas de Roma?

Roma – Ayer por la tarde, Alice Campello, una esposa de Álvaro MorataY Publicó un video en el que los tres hijos de la pareja (los gemelos Leonardo, Alessandro y Eduardo, de cinco años) visten la camiseta de su padre. Atletico Madrid. ¿Evidencia del mercado o, simplemente, los jóvenes se eligieron a sí mismos? No se sabe, pero se sabe que debajo del video había decenas de comentarios de rumanos que no podían esperar para verlo. Bebé Moratas Con la camiseta amarilla y roja. ¿basado en que? No tanto mamá y papá, ambos están felices de mudarse a Trigoria. Pero de la Roma y el Atlético de Madrid.

Roma, esperando a Morata

No hay acuerdo entre ambos clubes simplemente porque la oferta oficial del club español no ha llegado, de momento, desde Italia. el club no tiene deseo de «atrapar» Morata – Y Murata no quiere colapsar – pero está dispuesto a recibir si no a mí 21 millones previstos en el párrafo, Al menos una figura similar. Fuentes italianas y españolas coinciden: en 16-17 millones más se pueden cerrar bonos fáciles. Y esta figura Ni la Roma ni el Inter ni la Juventus Poner en el plato ahora. Hay una oferta árabe, pero Álvaro y su familia no la consideraron.

Murata, marca

No es casualidad que muchas veces cuando hablamos de Morata también hablemos de su familia: el y alicia Es una marca similar a ferragnese (Fedez y Chiara Ferragni) juntas, sumando todas las plataformas, llegan a más de 30 millones de seguidores y eso tiene peso. Porque el fútbol de hoy ya no es solo fútbol y los jugadores también son evaluados en base al feedback comercial que dan. y la pareja Morata Campello Pueden aportar mucho a un club que necesita crecer también desde este punto de vista. Algunos ejemplos que podrían convencer a Friedkins para permitir una inversión adicional: Álvaro, solo en Instagram, tiene 21 millones de seguidores y sería el segundo escritor rumano más popular después de su amigo Dybala. El y Alicia CampelloEntre la moda, la belleza y las actividades benéficas hay una empresa además de una familia. Se crearon dos marcas Alice (Masqmai y Akala, ambas exitosas, especialmente la primera) en colaboración Morataquien eligió los nombres. Juntos cooperan con Martorana, Dolce & Gabbana, Armani y Adidas, Quien es el patrocinador del delantero, así como Roma, Mo y Dybala, estarán encantados si el trato se concreta. Morata tiene una fundación que lleva su nombre y que atiende a niños con problemas de salud, económicos y sociales. Aficionado al golf, un buen nombre para Roma puede estar en muchas mesas, incl. Riderkop. Según un estudio reciente, gana 10.000 € por publicación, el doble.

Morata, llamadas con Mourinho y Dybala

Todo eso está fuera del campo, donde Morata puede representar un valor añadido. Mourinho lo sabe, Dybala lo sabe quien sigue llamando amigo y espera restablecer ese vínculo con él Eso paró en el fútbol cuando se fueron de la Juventus. Afuera, no solo seguía igual, sino que la distancia aumentaba aún más la emoción. Y quién sabe, al igual que Paulo hace un año, Álvaro finalmente no podrá aterrizar en Faro.





Todas las pistas sociales de Mou son sobre Morata