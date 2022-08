«Cuando voy a ver a Elon duermo en el garaje» – Corriere.it

De marielissa palumbo

Modelo a los 74 años, madre de dueño de Tesla y Space X: “A mi hijo no le interesan las cosas materiales. Su casa en Texas es tan pequeña que vivo en el garaje”.

quien nos envio

Nueva York – mi almizcle Es una persona famosa, no solo porque trajo al mundo a uno de los hombres más famosos del planeta y habló de él. Elegante y orgullosamente libre de Botox, la mujer de 74 años ha sido llamada para lucirse en todo el mundo. Su autobiografía, publicada en 2019, ha sido traducida a 30 idiomas, En mayo apareció en traje de baño. en la portada Trajes de baño ilustrados deportivos. Durante la Semana de la Moda de París, fue la embajadora de belleza de Dior, de ahí que la periodista veces La conoció por un largo perfil en la edición dominical del periódico londinense. «Me contrataron para las arrugas -dice enseguida-, nadie me pidió que me las cambiara». En cuanto a las canas, parte su carrera artística cuando dejó de teñirla a los cincuenta años y se la cortó.

Directo e ingenioso, sigue siendo su tema favorito durante toda la entrevista. hijo de Elón

(Aunque los otros dos, Kimball y Tosca, también son muy apreciados). Desde pequeño le llama «niño genio»: «Él siempre estaba empeñado en absorber información, y podíamos preguntarle sobre cualquier cosa. Eso fue antes de Internet. Supongo que ahora podemos llamarlo Internet. La vida de Mae y sus hijos no siempre fue fácil. Su exmarido Errol, a quien Elon describió como un «ser humano terrible» que vivió solo durante un tiempo, le dijo que era estúpida y fea: «Recuerdo haber pensado: no puedo ser una modelo fea. Pero él me golpeó tanto». No discutí con él». READ Poeta afroamericana Maya Angelou en un cuarto de dólar

Finalmente se llevó a los tres niños y se mudó de Sudáfrica, donde vivían, a Canadá.. Perdieron su equipaje y tuvo que usar la ropa de Tosca y Elon “porque no podía comprar ropa nueva”. Incluso mucho después de que se disolviera el matrimonio, ella tenía «miedo de no poder alimentar a mis hijos».

ahora vive en nueva yorkEn un departamento, “no grande”, dice, “no necesito espacio desperdiciado porque las responsabilidades vienen con él. Les dije a mis hijos: “Este es el lugar más hermoso en el que he vivido”.

Incluso el amado Elon, afirma, incluso con los $ 270 mil millones que ha ganado hombre mas rico del mundo



Y el No le importan los bienes materiales y vive en un lugar relativamente modesto Boca Chica, sede de SpaceX en TexasMuchos que cuando vaya a verlo “debo dormir en el garaje. No puedes tener una casa de lujo cerca de un sitio de lanzamiento de misiles».

Mai asegura que no interfiere en las decisiones de sus hijos (Y afortunadamente, admitió que no quería que Musk construyera un auto eléctrico y cohetes), pero es una verdadera cobarde. Su cuenta de Twitter, con más de 780.000 seguidores, está llena del hashtag #proudmom, my proudmom. Oh madre del tigre, si Elon es atacado: entonces El periodico de Wall Street escribio eso Patrocinador de Tesla y Space X Iba a conseguir uno Relación con la esposa de su viejo amigo Sergey Brin de Google, May no era una diplomática: “El WSJ no está destinado a serlo, lo creas tú mismo. como siempre. ¿Quién te paga para que mientas esta vez? READ Estados Unidos, una mujer embarazada fue asesinada mientras descargaba regalos de su baby shower. El niño también murió

Sobre los abusos verbales de la doncella Gleesa: «Tiene un extraño sentido del humor y no siempre se da cuenta de que a algunas personas podría no gustarles o entenderlo». Si el niño un poco obsesionado tiene éxito, dice, también depende de su hermano: «Muchos genios terminan en el sótano y hacen genios, pero sin la aplicación de ese genio», y Kimball, que es un año menor que él, tenía para sacarlo (ahora también está en los tableros de Tesla y Space X). En cuanto a Elon, ahora puede mezclarse fácilmente con «otras personas tímidas»: «Todos sus ingenieros son tímidos y de mente baja».