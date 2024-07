Cuando Shannen Doherty era Brenda: El tormento de la estrella de Beverly Hills

Roma, 14 de julio de 2024 – Declaró: “No quiero morir, todavía no he terminado con el amor”. Shannen Doherty En una apasionante entrevista hace apenas unos meses con la revista People. En cambio, el mal siguió su curso y se la llevó. ayer alli brenda a Beverly Hills 90210El murió dentro 53 años Como pronto.

Hace nueve años le diagnosticaron una enfermedad cáncer de mama Que luego llegó a los huesos y al cerebro. Habló de su terrible experiencia, los dolorosos tratamientos y las cirugías. «Estoy tratando de ser valiente, pero estoy aterrorizada», reveló. «No le tengo miedo a la muerte, pero desearía tener más tiempo».

leyenda del pop

Se cree que interpretó a su personaje Brenda en la serie Beverly Hills 90210, la leyenda de la apasionante y brillante generación joven. El mundo entero estaba apasionado por ella —nació el 12 de abril de 1971 en Memphis, Tennessee— y su grupo de amigos, niños de clase alta que vivían en el barrio VIP de Beverly Hills, ricos y felices. Ella era una morena sexy, la hermana gemela de la chica pensativa. Brandon (Jason Priestley) – quien compitió con la rubia más angelical, kellyatención de los rebeldes Dylan Interpretado por Lucas Perryquien también murió prematuramente a la edad de 52 años en 2019.

a leyenda del pop. eso es lo que era Beverly Hills 90210. Algo que entró en el imaginario colectivo y ocupó un lugar permanente en el pensamiento de los niños de los noventa. Muchos se identificaron con Brenda, una joven que no toleraba las reglas. En esa serie no solo había ingenio y confianza en el futuro, sino que también se trataban temas delicados como: medicamento, SIDA, alcoholismo, vida sexual. Sin embargo, eran tiempos diferentes: Estados Unidos aún no había experimentado el 11 de septiembre y el mundo todavía parecía albergar solo amor, deseo y un futuro.

Despedido de Beverly Hills

Los chicos de 90210 (nadie ha mencionado el título completo de la serie) fueron influencers antes de los iPhones. Para bien o para mal: también generó un fanzine llamado «I Hate Brenda», odio a brendaDedicado a la chica mala Doherty. Mientras los fanáticos rodeaban a todos los héroes. En 1994, al final de la cuarta temporada, Brenda Desaparece de la serie.: Parecía que constantemente llegaba tarde al grupo y hacía berrinches. Los creadores crearon su personaje para mudarse a Londres y ya no aparecerá en la serie. La cual se emitió hasta mayo de 2000 en los Estados Unidos de América, y en Italia hasta el año 2001.

En la práctica, este fue el caso Descalificado. Recién en enero pasado, Shannen, quizás consciente del poco tiempo que le quedaba, le dijo la verdad en una videoconferencia con su ex “gemelo” Priestley. Habla de su difícil relación con su segundo marido. ashley hamilton depende de Drogasvulnerable al brote de enfermedades violencia. Y la vida al lado padre enfermo. Todos los motivos habrían llevado a su conflicto con la producción, y finalmente a su despido. “Debería haber mantenido mi vida personal bajo mayor control”, admitió.

Más adelante habrá otra serie de televisión importante para ella, brujasen el que juega Prue Halliwell. También dejará esta serie por algunos desacuerdos con su colega. Alyssa Milano. En cine trabajará en películas «indie» con Kevin Smithalternando entre compromiso activista y compromiso activista por la defensa animal y medioambiental.

Una enfermedad para la que no hay cura

En marzo de 2015, le diagnosticaron la enfermedad que eventualmente la abrumaría, después de una avalancha de recuperaciones anunciadas, reveses, cirugías y un reflujo gradual de esperanza. Siempre hermosa, superó con valentía los años de enfermedad, compartiendo sus fotos en las redes sociales incluso en los momentos más oscuros para ella: en el hospital, sin pelo o con un pañuelo en la cabeza. Pero, siempre, ante sus ojos, todo el orgullo de Brenda.