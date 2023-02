«Cuando quieras mear un **, llámalos». Tormenta

«En mal estado», «vulgar», «venenoso», «jamón». Son solo algunos, ni siquiera los peores, de cientos. insultos Llovió en las redes sociales vs Eduardo Donamaría, Después del niño, el Gran Hermano VIPhizo una pregunta no tan estoica y galante (por decirlo suavemente) a Antonella Fiordellisi. Los dos se han separado, para variar (pero no hay duda de que pronto se reconciliarán y luego volverán a pelear). Sin embargo, la persona del foro quiere volver a conectarse rápidamente con el influencer que actualmente está solo y no quiere escuchar nada al respecto. Aquí Dunamaria se acercó a la joven mientras estaba acostada en el sofá. Y aquí hizo una broma, que fue brutalmente criticada por los espectadores del reality show.

«Lo importante es que lo entiendas».Fiordelesi aseguró que quería estar sola y no quería arreglar la relación sentimental. «Ahora te vas», Despedimos entonces con una sonrisa irónica a Eduardo, quien se levantó para irse. Pero no antes de decirle a Antonella que estaba mediocre:Cuando quieras guisantes, llámame». Una clara referencia a un trasfondo íntimo. Como dijimos, no es realmente valentía. ¿Cómo respondió la influencer? «No los quiero, no te preocupes, puedes vivir bien sin ellos»..

Ver más

La pregunta y respuesta, como se mencionó anteriormente, ha sido muy comentada en estas horas en las redes sociales, ya que llovieron una serie de comentarios duros sobre Donnamaria. Según muchos aficionados a los reality shows, esa forma de acercarse a una mujer es vergonzosa. Incluso, muchos de los que critican a la salernesa, esta vez la apoyaron, considerando indignas las palabras de Eduardo.

Gran Hermano Vip 7, Edoardo y Antonella: atracción física y desborde de rencillas

Por lo que ha trascendido y por lo que también ha narrado Alfonso Signorini, Eduardo y Antonella mantuvieron muchas relaciones íntimas dentro de la casa más espiada de Italia. El mismo Donamaria dijo que nunca había tenido un sentimiento tan intenso en la cama con una mujer antes de conocer a la influencer. Es una lástima que un atractivo físico tan grande se intercale con peleas constantes, y es un espectáculo tedioso del que uno podría prescindir gustosamente.